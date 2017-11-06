Отстоим государственный статус татарского языка!

Заявление Всемирного конгресса татар

В последнее время органы образования Республики Татарстан испытывают серьезное давление в связи с многолетней практикой преподавания в школах республики татарского языка как обязательного предмета, согласно его государственного статуса. Необходимо подчеркнуть, что придание равноправного государственного статуса двум языкам, русскому и татарскому, послужило основой мира и межнационального согласия в Татарстане в очень непростое время переходного периода, последовавшего после упразднения СССР.

Конституция Российской Федерации в пункте 2 статьи 68 провозглашает: «Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации». Следующий 3 пункт Конституции РФ гласит: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Так вот, государственный статус татарского языка в Республике Татарстан, в развитие пункта 3 статьи 68 Конституции РФ прямо служит сохранению родного языка татарского народа, созданию условий для его изучения и развития. Добавим, что уполномоченные органы должны стоять не только на страже Конституции Российской Федерации, но и Республики Татарстан. А пункт 1 статьи 8 Конституции Республики Татарстан гласит: «Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки». И это положение ни в чем не противоречит Конституции и законам Российской Федерации.

Вызывает также недоумение попытки представить дело так, что, якобы татарский язык в школах республики преподается в ущерб русскому языку.

Но, как известно, критерий истины — практика, а показатели Единого Государственного Экзамена по русскому языку 2017 года выводят Татарстан на второе место после Москвы. Это сразу отметает домыслы о вреде уроков татарского языка изучению русского языка.

И последнее, очень важное. Преподавание татарского и русского языков, как государственных, в школах Республики Татарстан ведется на основе Закона об образовании Российской Федерации и федеральных образовательных стандартов. Это значит, они включены в перечень обязательных предметов для школ республики, к тому же изучаются они по учебникам, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

Исходя из изложенного, Всемирный конгресс татар заявляет решительный протест против абсолютно неправовых нападок на государственный статус татарского языка в Республике Татарстан и попыток его вытеснения из сферы образования республики. Обращаясь к родительской и педагогической общественности, ко всем, кто причастен к образованию, Всемирный конгресс татар заявляет, что дискуссии о значении языков и проблемах их изучения не должны раскалывать общество по национальному признаку, делить татарстанцев, школьников и их родителей в связи с их языковыми и культурными предпочтениями.

Всемирный конгресс татар призывает всех граждан Татарстана и конструктивные общественные силы страны поддержать равноправный государственный статус татарского языка во имя сохранения мира и согласия в масштабах всей страны.

Отстоим государственный статус татарского языка!

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