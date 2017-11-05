«Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной во Франкфурте.

13 октября во Франкфурте состоялся литературно-музыкальный вечер на тему книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Организаторами вечера выступил Союз татар Германии «ТатарларДойчланд». Особенно приятным сюрпризом для зрителей стало присутствие автора книги Гузель Яхиной, звезда которой взошла на литературном небосклоне в 2015 году, когда этот роман был назван открытием года и был удостоен двух престижнейших литературных премий России – «Большая книга» и «Ясная поляна».

За неделю до этого в Берлине с большим успехом прошли два вечера с Гузель Яхиной, на русском и немецком языках. Переводчик ее книги «Зулейха открывает глаза»на немецкий язык Хельмут Эттингер, который присутствовал на этих вечерах, с восхищением отметил необычайно театрализованное и яркое оформление чтений, сопровождавшихся и видеотрейлерами, и музыкой в талантливом исполнении Мусы Маликова, и аутентичной экспозицией с татарскими танцами, а также татарское угощение в завершение вечеров.

А на прошлой неделе эстафету принял Франкфурт, куда Гузель Яхина прилетела для проведения переговоров с агентами по дальнейшему сотрудничеству в области перевода и публикации ее произведений на различные языки, а также с целью презентации коллекционного издания ее нового рассказа «Швайпольт – зимняя трагедия» на немецком языке.

Вечером Гузель ждала искушенная франкфуртская публика в помещении клуба «Немецкая молодежь из России». Поначалу организаторы волновались, придут ли читатели на эту встречу. Но когда незадолго до семи часов вечера в клубе пришлось выставлять дополнительные стулья, так как желающих оказалось больше, чем было приготовлено мест, у всех отлегло от сердца.

Татары, русские, немцы, евреи, и даже один датчанин –собравшиеся, затаив дыхание, слушали чтение отрывков из книги в исполнении Бари Дианова и Венеры Вагизовой, которые вели вечер, рассказ писательницы о создании романа, о судьбе ее собственной семьи, наслаждались прекрасной музыкой в исполнении Мусы Маликова. Когда зрители сами стали задавать вопросы Гузель Яхиной, было видно, какие неравнодушные люди собрались в зале: многие женщины не могли договорить до конца свой вопрос – их начинали душить слезы, спазмы сковывали горло, они еще раз переживали трагическую судьбу главной героини романа.

Со словами глубокой благодарности обратилась ко всем собравшимся в конце вечера хозяйка клуба Наталья Вебер. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этой знаковой встрече: прежде всего, Гузель Яхину – за то, что откликнулась, пришла на встречу с соотечественниками, подарив незабываемые часы встречи с ней и с героями ее книги, саму Наталью Вебер за ее гостеприимство, Бари Дианова и Венеру Вагизову за идею вечера, прекрасный сценарий и артистизм, талантливого Мусу Маликова за чудесную музыку, гостей вечера, пришедших на эту незабываемую встречу, а также министерство культуры РТ за поддержку в проведении этого мероприятия.

Чулпан Усманова

Франкфурт-на-Майне

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