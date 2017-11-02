Сабантуй-2017 на Мальте… на Мальте? На Мальте!!!!

Мальта… Эта страна всегда казалась мне недосягаемой и диковинной. При одном только ее имени в голове проносились образы средневековых рыцарей, вставали мощные крепостные стены и валы, сторожевые башни, мелькал свет факелов… Много лет я мечтала побывать там и увидеть все своими глазами, но Мальта оказывалась для меня горизонтом, до которого я никак не могла дойти. И уж тем более я даже не могла во сне представить, что наш веселый, задорный, красочный Сабантуй прозвучит однажды и на Мальте.

Но недаром говорят, что неисповедимы пути Всевышнего. И вот последние несколько месяцев, благодаря случайному знакомству с нашей соотечественницей с Мальты, стали тем самым счастливым сюрпризом судьбы, который не только занес меня на этот удивительный остров, но и дал возможность впервые в истории провести Сабантуй на берегу лазурного Средиземного моря, познакомив с красками нашего праздника как российских соотечественников, проживающих на Мальте, так и самих мальтийцев. Забегая вперед, сразу скажу, что праздник не просто удался на славу, а превзошел все наши ожидания – такой горячий и щедрый прием запоминается на всю жизнь!

В первую очередь были налажены тесные контакты с Ириной Ляхтейнен, которая в то время являлась председателем Координационного совета Ассамблеи российских соотечественников Мальты. Ирина – хрупкая, изящная женщина, но сколько же в ней таится энергии и силы! Удивительно, как много она сделала и делает для жизни российских соотечественников на Мальте. Благодаря ей традиционными здесь стали праздники широкой российской Масленицы. В этом году программу Масленицы украсили наши казанские артисты – народный артист РТ Рустам Маликов и прославившийся еще пятилетним мальчонкой, а ныне уже музыкант, композитор, аранжировщик, исполнитель Муса Маликов. Тогда у нас с Ириной и созрело окончательное решение познакомить мальтийцев с Сабантуем.

Отвлекаясь немного в сторону, стоит сказать, что диаспора российских соотечественников на Мальте весьма немного численная, что, в прочем, для страны с населением менее полумиллиона все равно значительная цифра. Однако по сравнению с русскоязычной диаспорой той же Германии, где по разным подсчетам проживает от четырех до пяти миллионов русскоговорящих, пять тысяч на Мальте кажутся в самом деле совсем небольшой цифрой. И все-таки и в этой небольшой цифре нашлось место татарам – и то верно, куда ж без нас-то? Вот, к примеру, Ильмира Шерри (Илясова) – уроженка поселка Джалиль РТ, сейчас проживает в Сент-Пол-Бич. Повстречали мы там и целую татарскую семью – муж, жена и трое славных мальчишек!

Но с самого начала и Ирина, и я прекрасно понимали, что Сабантуй на Мальте не будет праздником только для татар, да мы и не ставили такую цель. Это должен был быть праздник для всех, который проведут татары и их друзья. И работа закипела! Еще в марте мы отправили на Мальту нашего впередсмотрящего – молодую активистку Союза татар Германии «Татарлар Дойчланд» Джулию Герасимову, которая познакомилась с Ириной, вместе они проехались по острову, Ирина показала места, где можно было бы проводить сабантуй, и выбор был остановлен на Аквапарке на самом берегу моря в местечке Бахар ич-Чак. У Ирины уже давно налажены хорошие и добрые связи с директором этого аквапарка Патриком Велла, именно там каждый раз проходит и широкая Масленица. Так что, прописка для Сабантуя была выбрана идеальная!

Несколько месяцев прошли в активной подготовке, и опять невозможно не сказать слов благодарности Ирине и ее друзьям, которые организовали все на самом лучшем уровне. Были решены все административные вопросы, касавшиеся использования территории аквапарка, запущена рекламная компания, распространялись флайеры с информацией о Сабантуе, были развешаны плакаты, а творческие организации мальтийских соотечественников готовили свои номера для культурной программы.

Татары Германии все это время тоже не сидели сложа руки. Так как в силу обстоятельств именно нам пришлось стать носителями идеи проведения Сабантуя на Мальте, мы понимали, что наша задача – сделать все так, чтобы праздник запомнился всем надолго. Мы готовили сценарий, собирали реквизиты, были на постоянной связи с Казанью последние три месяца, подбирали костюмы и подарки. Еще за месяц до праздника на Мальту ушли несколько посылок с рекламными материалами, флагами, коромыслами, баннерами, другими реквизитами. Мы постоянно были в переписке, одним словом, работа кипела. Наш бессменный технический организатор Рустам Ишкватов из Касселя тщательно проверял каждый пункт подготовки, так как ему приходилось отвечать за всю техническую подготовку, а также за безопасность. Анюза Зеттерлунд из Швеции каждую неделю выходила на связь, и с ней мы отрабатывали каждую минуту программы (очень жаль, что по личным обстоятельствам Анюза не смогла попасть на Мальту, но мы ей глубоко благодарны за ее помощь и поддержку, за ее творческие идеи).

День Х приближался – и вот 25 мая, когда почти вся татарская Европа устремилась в Париж на сабантуй, который там организовывала казанская мэрия, — из Казани, из Берлина и Лондона в сторону Мальты взяли курс самолеты, на борту которых летели татарские активисты – творческий десант мальтийского сабантуя. Первыми на Мальту прилетели замечательные певцы из Татарстана – Гульназ Батталова и Айрат Имашев, чуть позже – очаровательнейшая Диана Такутдинова из Лондона, а ближе к полуночи – целая группа из Берлина: Венера Вагизова, Ильмира Мифтахова, Аделя Нурутдинова, Рустам Ишкватов, Екатерина Ассельборн и всеобщий любимец, звезда мировой величины баянист Айдар Гайнуллин.

И опять невозможно удержаться, чтобы не сказать теплых слов благодарности Ирине Ляхтейнен – всех тепло встретили в аэропорту, развезли по местам проживания, а на следующее утро привезли в аквапарк на репетицию. Уже на репетиции стало понятно, что программа обещает быть очень и очень интересной. Вечером того же дня в фейсбуке появились посты и записи с репетиции с восторженными откликами.

27 мая с утра в аквапарке уже вовсю кипела работа: развешивались баннеры, декорации, флаги, фотографии, проверялись все фонограммы, готовились реквизиты. Так, воду для бега с коромыслами зачерпывали прямо у берега моря. К сожалению, мальтийский пейзаж сильно отличается от нашего родного ландшафта – здесь нет березок, нет зеленых лужаек. Конечно, синее небо и лазурное море очень впечатляют, но вот бегать-то надо ведь не по морю. Однако, там, где есть татары, Сабантуй состоится везде! – и в снегах Антарктиды, и на камнях Мальты, и даже на Луне, если будет случай!

Это был первый в истории Мальты сабантуй! Рассказывать об атмосфере праздника – неблагодарное дело, потому что на лицах у людей улыбки, звучит музыка и смех, кругом красивые лица, и все-все становятся участниками этого действа! Вот что написали потом наши мальтийские соотечественники в интернете «…на Мальте впервые состоялся знаменитый татарский Сабантуй.

Мы очень-очень рады, что это случилось, так как праздник получился великолепным».

В самом деле, праздник получился ярким, красочным, сочным! Народные традиции, игры и забавы и исключительный по составу исполнителей и атмосфере концерт, который подарили зрителям и гостям таланты наших мальтийских соотечественников – необыкновенно талантливая Аня Салимон, лауреат многочисленных конкурсов, детский ансамбль «Карамельки», в котором пели четырех-пятилетние крохи, и чудесный ансамбль «Любавушка». К слову сказать, «Любавушка» украсила сабантуй не только своими номерами, но и нашими красавицами в русских народных костюмах.

Почетными гостями Сабантуя были Председатель торгово-промышленной палаты Мальты, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ на Мальте Малыгин Владимир Ардалионович, выступивший с приветственным словом. Потом по старинной традиции Владимир Ардалионович повязал на шест символ Сабантуя – вышитое полотенце, гости также присоединились к этой традиции, повязав платки и ленты, и этот шест был торжественно водружен на самом видном месте, а Посол РФ торжественно объявил первый в истории Мальты Сабантуй открытым.

И какой же сабантуй без игр? И в мешках попрыгали, и с яйцом в ложке побегали, и с коромыслами и ведрами, и монетку в кислом молоке искали. Но, конечно, истинным венцом программы было выступление уникальных и завораживающих татарских мастеров искусств. Открыл программу заводной песней «Алмагачлар» Айрат Имашев – и публика расшевелилась, закрутилась, заплясала! Не один раз еще Айрат вызывал бурю восторга своим восхитительным пением – песни на татарском языке, из репертуара Муслима Магомаева, на итальянском языке – как можно остаться равнодушным к такому репертуару, к тому же исполненному на высочайшем профессиональным уровне? Открытием для многих стала восходящая звезда татарского исполнительского искусства Гульназ Батталова – красавица как восточная пери из сказки, с сильным и душевным голосом, яркими и изысканными костюмами, она стала украшением концерта. И, конечно, Айдар Гайнуллин, который даже не нуждается в том, чтобы его представили, его исполнительское мастерство на баяне не оставляет безучастным никого на всех континентах земли, ему рукоплескали лучшие концертные залы Европы, Азии и Америки, его игрой наслаждались президенты, короли и императоры, и теперь его волшебную игру услышали на Мальте. А уж когда Айдар и Айрат дуэтом спели на итальянском языке (Айдар еще и аккомпанировал на баяне), публика повскакала с мест, все свистели, хлопали, топали и кричали от восторга и готовы были качать музыкантов на руках.

Особого внимания заслуживает выступление Дианы Такутдиновой. Это невероятно красивая и талантливая девушка прилетела на Сабантуй из Лондона за свой счет, чтобы поддержать родную татарскую культуру и показать красоту танца, ибо Дианочка – не только ученый-культуролог, выпускница международной магистерской программы Хореомундус «Танцевальные знания, практика и наследие», но и сама необыкновенно талантливая танцовщица, бывший хореограф из Бишкека (в настоящее время она является солисткой Центральноазиатского театра «Орзу артс» в Лондоне), ну, и по совместительству заместитель председателя Ассоциации татар Соединенного Королевства. Диана представила публике необыкновенно красивое искусство восточного танца, подарив зрителям татарский, башкирский, узбекский и уйгурский танцы, ну, и конечно, русский танец!

После окончания праздника к артистам подходили и благодарили и наши соотечественники, и местное население, прижимали руки к сердцу и не сдерживали по-южному эмоций, выражая свое восхищение высоким уровнем мастерства наших талантов.

Все время, пока шла программа, в сторонке, прячась за колонной, все время стоял в тени крупный мужчина, который не произнес ни слова, но все время не отрываясь горящими глазами следил за происходящим. Как потом нам сказали, это был директор аквапарка Патрик Велла, который был настолько очарован нашим праздником, что просил передать всем, что на будущий год он соберет на сабантуй в аквапарке всю Мальту.

А вечер продолжился в местечке Марсаскала, в Русской школе-пансионе «Мальтакраун» — эта школа и лично директор школы Наталья Камиллери оказали огромную помощь в подготовке праздника. После дневной программы там в честь гостей прошла душевная и весела вечерника, которую мы сразу назвали «вечерний Сабантуй», устроив гостеприимным и щедрым хозяевам татарский пятачок.

В последующие дни наши новые мальтийские друзья позаботились о великолепной программе интересных поездок – мы имели возможность увидеть легендарный остров Гозо, старинную столицу Мальты Мдину, Рабат, Три города, сегодняшнюю столицу Валетту.

Хочется еще и еще раз сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении такого замечательного праздника: спасибо Альянсу татар Европы и Всемирному конгрессу татар, что поддержали эту идею, спасибо Ассамблее российских соотечественников на Мальте и всем ее активистам, прежде всего, Ирине Ляхтейнен, Эвелине Бэйти, Наталье Камиллери за огромный труд, которые они проделали на месте, готовясь к празднику (жаль, что не могу назвать абсолютно всех поименно, но мы помним всех и благодарны каждому!), спасибо Министерству культуры РТ за поддержку, особенно Алине Гюрелли, приложившей максимум усилий, чтобы Сабантуй на Мальте был расцвечен такими россыпями татарских талантов.Спасибо Диане Такутдиновой, Рустаму Ишкватову, Аделе Нурутдиновой, Кате Ассельборн, Ильмире Мифтаховой. Большой татарский рэхмэт Айдару Гайнуллину, Гулназ Батталовой, Айрату Имашеву.

Под занавес сделаю маленькое отступление: хочется очень поблагодарить Павла Аркадьевича Эльяшевича, заместителя приходского совета Русского православного прихода Св. Апостола Павла на Мальте, потому что он не просто казал огромную помощь и поддержку в проведении нашего праздника – мне кажется, это очень символично, что сейчас, когда вся Европа бьется в истерике по поводу «исламской экспансии и наступления на христиан», именно вот такой мост дружбы – Сабантуй – без лишних слов, но очень показательно продемонстрировал, как можно не просто уживаться вместе христианам и мусульманам, но и делать вместе большие дела.

Низкий поклон всем вам! И до встречи в будущем году, Мальта!

Венера Вагизова, Берлин-Мальта-Берлиниции, игры и забавы и исключительный по составу исполнителей и атмосфере концерт, который подарили нам наши таланты — Аня Салимон, ансамбль «Карамельки» и ансамбль «Любавушка» и удивительные, уникальные, завораживающие наши гости — Айдар Гайнуллин, Айрат Имашев, Гульназ Батталова, Диана Такутдинова.иции, игры и забавы и исключительный по составу исполнителей и атмосфере концерт, который подарили нам наши таланты — Аня Салимон, ансамбль «Карамельки» и ансамбль «Любавушка» и удивительные, уникальные, завораживающие наши гости — Айдар Гайнуллин, Айрат Имашев, Гульназ Батталова, Диана Такутдинова.

М

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