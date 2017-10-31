В Казани состоялся I Ежегодный Международный конкурс «Женщина года. Топ-50»

29 сентября на площадке ГТРК «Корстон» с большим успехом прошло светское, модное, культурное мероприятие — I Ежегодный Международный конкурс «Женщина года. Топ-50».

Организаторами конкурса «Женщина года. Топ — 50» выступили:

Толли Кириллов –Председатель орг. комитета конкурса «женщина года. Топ50». Топ стилист международного уровня.

–Председатель орг. комитета конкурса «женщина года. Топ50». Топ стилист международного уровня. Виктория Михайлова-Сопредседатель орг. комитета конкурса «женщина года. Топ50». Издатель «Бизнес журнал Казань» и «PERSONПЕРСОНА».

В конкурсе приняли участие 50 успешных популярных деловых женщин (Казань, Москва, регионы РФ).

Участницами были представлены:

Визитка участниц (представление информации о каждой участнице, дефиле в одежде от модного бренда).

Творческий номер участниц.

Финальный танец участниц.

Итоги конкурса:

1 место — Гузель Абулханова — инвестор компании FWAM;

2 место -Фарида Хузина — советник генерального директора ООО «Ак Барс Девелопмент», руководитель исполкома Татарское региональное отделение ООО «Деловая Россия»;

3 место — Гульназ Минниханова- заведующая сектором взаимодействия со средствами массовой информации министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Прорыв года и Приз зрительских симпатий- Рузиля Сафина

Также были вручены призы по 22 номинациям:

Фешен леди- Регина Гарипова, Шоувумен года- Светланина Паранина, EVENT-леди года- Дарья Артемьева, Силуэт года- Рашида Севодина, Голос года- Никуллина Ирина, Блогер года- Инга Бойцова, Женщина Романтика- Наталья Сафиуллина, Ресторатор года- Ольга Блинова, Астролог года — Лариса Усманова, Женщина Инновация- Лейсан Ибрагимова, Дизайнер года- Ирина Андреева, Строитель года- Айгуль Гареева, Сладкая женщина- Наталья Семенова, Женщина история- Фарида Хузина, Косметолог года- Нариса Астахова, Лицо Бьютихолл- Анна Кирилова, ЛицоЭлер Клиник- Елена Михайлова, Женщина Грация- Гульшат Мингазова, Женщина интерактив- Наталья Никольская. «Бизнес-леди»- Лилия Шамратова Женщина «Экстрим»- Елена Паршина Женщина «Бизнес –Коуч»- Марсила Фатхиева

Оценивали участниц жюри Международного уровня:

Председатель жюри – Александр Романов , представитель фонда «Зур Арт», человек, который создал совместно с Вячеславом Зайцевым первый театр моды в СССР. Организатор первых в показов моды в нашей стране на коммерческой основе Главный Режиссер-постановщик Центра Моды в СССР.Организатор международный проектов фешн индустрии. Владелец Собственного модельного агентства и продюсерского центра.

– , представитель фонда «Зур Арт», человек, который создал совместно с Вячеславом Зайцевым первый театр моды в СССР. Организатор первых в показов моды в нашей стране на коммерческой основе Главный Режиссер-постановщик Центра Моды в СССР.Организатор международный проектов фешн индустрии. Владелец Собственного модельного агентства и продюсерского центра. Сопредседатель жюри — Альбина Зиннурова , общественный деятель, Председатель контрольной комиссии «Деловая Россия», член Общественной палаты РТ, член Ассоциации Малого и Среднего Бизнеса, основатель и Генеральный директор Казанского Тендерного центра, победительница конкурса Человек года в номинации «Бизнес- Леди».

общественный деятель, Председатель контрольной комиссии «Деловая Россия», член Общественной палаты РТ, член Ассоциации Малого и Среднего Бизнеса, основатель и Генеральный директор Казанского Тендерного центра, победительница конкурса Человек года в номинации «Бизнес- Леди». Член жюри – Юрий Желудев , представитель фонда «Зур Арт», Основатель Российской гильдии рекламных фотографов, член Творческого союза художников. Мастер своего дела с 40-летним стажем, детский фотохудожник. За его плечами – работа на «Мосфильме» с легендарным режиссером Андреем Кончаловским в картине «Сибириада», а также Г. Данелией в «Мимино», сотрудничество с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.

, представитель фонда «Зур Арт», Основатель Российской гильдии рекламных фотографов, член Творческого союза художников. Мастер своего дела с 40-летним стажем, детский фотохудожник. За его плечами – работа на «Мосфильме» с легендарным режиссером Андреем Кончаловским в картине «Сибириада», а также Г. Данелией в «Мимино», сотрудничество с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Член жюри – Анатолий Кириллов

Член жюри –Виктория Михайлова

Член жюри — Яна Маркова

Член жюри - Камалова Тереза Камильевна

Член жюри - Мухаметзянова Екатерина Геннадьевна

Член жюри-Ольга Король

Член жюри - Алибекова Патимат Хамзатовна

Член жюри-Гараева Лилия Наилевна

Член жюри-Альбина Галиева

В Попечительский совет вошли видные представители науки, культуры, искусства, образования, бизнес сообщества и государственные деятели:

Легасова Инга Валерьевна - Председатель попечительского совета, председатель правления НКО «Союз Женских Сил» по поддержке гражданских инициатив и проектов.

Председатель попечительского совета, председатель правления НКО «Союз Женских Сил» по поддержке гражданских инициатив и проектов. Шакирзянов Марат Ильдусович- член попечительского совета, Генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив «ЗурАрт», организатор международных мероприятий (конгрессы, форумы, выставки и т.д.)

член попечительского совета, Генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив «ЗурАрт», организатор международных мероприятий (конгрессы, форумы, выставки и т.д.) Волынец Ирина Владимировна- член попечительского совета, российский общественный социальный правозащитник, депутат Республики Татарстан, Председатель Всероссийского общественного движения «Национальный Родительский Комитет», эксперт Общественной палаты Российской Федерации.

член попечительского совета, российский общественный социальный правозащитник, депутат Республики Татарстан, Председатель Всероссийского общественного движения «Национальный Родительский Комитет», эксперт Общественной палаты Российской Федерации. Давлетшина Диля Мустафина- член попечительского совета, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, декан факультета хореографического искусства, профессор, Член Международного Совета ЮНЕСКО

Генеральным партнером выступил ГТРК «Корстон»

Генеральный деловой партнер конкурса компания Инвестиционный партнер

Five Winds Asset Managemen и LEONORA консалтинг

Главный организатор конкурса компания V&T group, ООО «Коммерсант люкс»

Конкурс прошел при поддержке:

Фонда «ЗурАрт». Фонд «ЗурАрт» взял на себя информационно имиджевое сопровождение, что включает в себя:

Фонд «ЗурАрт» взял на себя информационно имиджевое сопровождение, что включает в себя: Татарск ой региональн ой общественн ой организаци и «Деловые женщины Татарстана»

Общероссийской обественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

Изготовление и продвижение сайта.

Внешняя PR служба.

Интернет PR.

Разработка концепции

Разработка Коммерческих предложений

Организационное проектирование

Работа в социальных сетях.

Информационными партнерами выступили:

-Генеральный ифно-партнер: «БИЗНЕС-ЖУРНАЛ»,

Журнал «PERSONПЕРСОНА»

- Телеканал СТС

- Телеканал Эфир

- Популярный российский сайт «WOMENSDAY»

- Бим-радио

-Релакс-радио

- Журнал «SportKids»

- Газета «Телесемь-Антена»

- Интернет издание, соц сети Республика16»

- Издательский дом «Евромедиа»

Официальные мультимидийные партнеры:

Гефест Капитал в лице Гефест Проекция РТ.

Лаборатория инновационной рекламы

Партнеры конкурса:

Event-агентство «Праздничный экспресс — организации частных и деловых мероприятий

LinarStudio – видеосьемка

Авторская одежда AVALOOKKAZAN

Компания «SONBERRY»

Студия визажа и магазин косметики Inglot

Творческая группа «АРТИСТ» — Артисты и шоу-номера под ключ

Техническое обеспечение PREX – свет, звук, медиа

Автобиографический фонд «АЯРИС» — Запись видеороликов исторического семейного характера

Салон красоты «BeautyHall» — прически участницам

Официальный дизайнер модного показа — дуэт российских дизайнеров FRWLL

Официальный партнер по эстетической медицине Клиника врачебной косметологии L.R.Clinic

Художник-модельер, стилист международного класса Дина Лебедева. Корпративная текстильная продукция с логотипом — вышивка для деловых партнеров

Итальянская торговая марка женской одежды Amilerò

Официальным визажистом мероприятия выступила знаменитая торговая марка профессиональной косметики из Европы INGLOT.

По окончанию мероприятия состоялось After-party в ресторане «ЭкстраЛаундж».

Предполагается проведение Ежегодного Международного конкурса «Женщина года.Топ-50» в Казани, регионах РФ и в Европе.

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