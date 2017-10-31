Гузель Яхина в Германии

6 и 7 октября в Берлине в Российском доме науки и культуры состоялась творческая встреча писательницы Гузель Яхиной с читателями. В первый вечер, проходивший на русском языке, в литературной гостиной собрались почитатели ее таланта, те, кто взахлеб прочел ее роман «Зулейха открывает глаза», два года назад ставший открытием на литературном ландшафте России и удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная поляна». С тех пор роман начал свое победное шествие по книжным полкам мира, будучи переведенным на сегодняшний день уже на 25 языков. В прошлом году с этим романом познакомилась и литературная общественность немецкоговорящей Европы, по достоинству оценив это произведение. В Германии, Швейцарии, Австрии книга, вышедшая в издательстве Aufbau была замечена и получила очень хорошие отзывы. Так, рецензент немецкой газеты FrankfurterRundschau написала: «Гузель Яхина ведет повествование живо, эмоционально и в то же время с исторической точностью. Эта книга, безусловно, достойна того, чтобы быть прочитанной». А швейцарская NeueZürcherZeitung даже назвала дебют российской писательницы «литературным шедевром».

Инициатором проведения встреч было подразделение Россотрудничества в Германии – Российский дом науки и культуры и его директор Павел Извольский, пригласивший к сотрудничеству Союз татар Германии «ТатарларДойчланд». Именно татарская община взяла на себя всю творческую часть организации вечера – был смонтирован видеоролик, который архивными фотографиями «рассказал» об основной сюжетной канве романа (ролик сделала и оформила музыкально активистка Союза татар, студентка факультета информатики Джулия Герасимова), подготовлен сценарий вечера, который вышел далеко за рамки обычных литературных чтений: у входа гостей ожидала небольшая этнографическая экспозиция с татарскими вышитыми полотенцами, национальными женскими и мужскими головными уборами, куклами в традиционной татарской одежде, деревянной посудой и красочными альбомами, рассказывающими о татарах и Татарстане, ведущие вечера Бари Дианов и Венера Вагизова также были в национальных головных уборах.

Оживленно потекла беседа, писательница рассказывала о судьбе своей семьи, о том, как появилась идея романа, как реальность в романе переплетается с вымыслом. Гости стали также зрителями полутеатрализованного представления, когда зачитывались отрывки из романа. Каждый отрывок предварялся бережно подобранной музыкой, создававшей соответствующее настроение в зависимости от темы отрывка. Несомненной находкой и украшением вечера, как потом все отметили, было выступление Мусы Маликова, который музыкально оформил чтение отрывков. Вместе с его музыкой зрители то оказывались в предрассветных сумерках татарской деревни, то видели перед собой бушующую от шторма Ангару (с учетом того, что как раз за несколько часов до этого над Берлином пронесся сильнейший за последние несколько лет ураган, фантазировать приходилось немного – поваленные деревья на улицах были яркой иллюстрацией стихии), то уносились в таежный урман. В конце вечера зрителям был предложен небольшой концерт: все еще раз насладились игрой Мусы Маликова на саксофоне и фортепиано, а также спонтанным дуэтом Мусы и жителя Берлина – флейтиста Рафика Абдразакова. Завершило концерт выступление детского танцевального коллектива «Радуга» — восьмилетние девчушки станцевали для всех чудесный татарский танец.

Самым большим сюрпризом стало небольшое угощение татарскими лакомствами, когда всех пригласили после встречи отведать татарской пастилы (ее писательница как раз описывала в своем романе) и кош теле.

7 октября вечер проходил на немецком языке для искушенных библиофилов, так как им было предложено уникальное издание нового рассказа Гузель Яхиной «Швайпольт – зимняя трагедия» — на специальной бумаге ручной работы, текст был набран на старинном печатном станке с уникальной версткой текста. Многие гости вечера проделали немалый путь, чтобы попасть на эту презентацию – были те, кто приехал за несколько сот километров, опять же, несмотря на все еще продолжающую оставаться серьезной обстановку после пронёсшегося урагана. Гузель покорила всех великолепным владением немецким языком и тем, как хорошо и детально точно она знает материал, о котором пишет, что не удивительно, ведь она проводит много времени в библиотеках, внимательно изучая тематику предстоящего произведения, будь то истории раскулачивания или история книгопечатания.

В предстоящую неделю во Франкфурте открывает Международная книжная ярмарка, крупнейшая в мире, и новая книга Яхиной будет представлена там уже широкой интернациональной публике. А вечером 13 октября на встречу с писательницей соберутся поклонники ее таланта финансовой столицы Германии.

Чулпан Усманова, Берлин

Related Posts

« Көзге очрашу 2015 фотолары В Казани состоялся I Ежегодный Международный конкурс «Женщина года. Топ-50» »