Спектакль «Күз нурларым» во Франкфурте
Приглашаем вас посетить спектакль «Күз нурларым» (“Свет моих очей”), который состоится 23 июля в 14:00 во Франкфурте-на-Майне.
О коллективе
Учительский театральный коллектив “Өмет-Сәйяр” был создан в 2010 году на базе одной из школ Советского района г.Казани. Руководителем труппы является Венера Кашфиевна Хайрутдинова, режиссёром студии – Раиль Фаргатовичт Мухутдинов. Труппа театра “Өмет-Сәйяр” ежегодно гастролирует по районам Республики Татарстан и пользуется большим успехом у зрителей. Коллектив театра также выступил с успехом в Республики Киргизии и Краснодарском крае.
В 2015 году театральному коллективу “Өмет-Сәйяр” было присвоено звание “Народный Театр”. В 2017 году тетральный коллектив “Өмет-Сәйяр” стал дипломантом Межрегионального фестиваля-конкурса театральных оллективов “Идел йорт”.
О постановке
Драматическая пьеса Айгуль Ахметгалиевой
Счастливая семейная пара, преодолевая все трудности недостатка денег, находят друг в друге поддержку и опору. Но в один из дней, после долгих лет разлуки, они встречаются со своими сокурсниками, которые тоже являются семейное парой. Встреча, как оказалось, стала роковой для обеих семейных пар…
Место и время проведения
Спектакль состоится 23 июля в 14:00 часов по адресу:DJR Hessen e.V. Kreisgruppe Frankfurt am Main Sonnentaustraße 26-28, 60433 Frankfurt am Main