Спектакль «Күз нурларым» во Франкфурте

Приглашаем вас посетить спектакль «Күз нурларым» (“Свет моих очей”), который состоится 23 июля в 14:00 во Франкфурте-на-Майне.

О коллективе

Учительский театральный коллектив “Өмет-Сәйяр” был создан в 2010 году на базе одной из школ Советского района г.Казани. Руководителем труппы является Венера Кашфиевна Хайрутдинова, режиссёром студии – Раиль Фаргатовичт Мухутдинов. Труппа театра “Өмет-Сәйяр” ежегодно гастролирует по районам Республики Татарстан и пользуется большим успехом у зрителей. Коллектив театра также выступил с успехом в Республики Киргизии и Краснодарском крае.

В 2015 году театральному коллективу “Өмет-Сәйяр” было присвоено звание “Народный Театр”. В 2017 году тетральный коллектив “Өмет-Сәйяр” стал дипломантом Межрегионального фестиваля-конкурса театральных оллективов “Идел йорт”.

О постановке

Драматическая пьеса Айгуль Ахметгалиевой

Счастливая семейная пара, преодолевая все трудности недостатка денег, находят друг в друге поддержку и опору. Но в один из дней, после долгих лет разлуки, они встречаются со своими сокурсниками, которые тоже являются семейное парой. Встреча, как оказалось, стала роковой для обеих семейных пар…

Место и время проведения

Спектакль состоится 23 июля в 14:00 часов по адресу:

DJR Hessen e.V.

Kreisgruppe Frankfurt am Main

Sonnentaustraße 26-28,

60433 Frankfurt am Main

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