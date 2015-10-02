Көзге очрашу 2015

Дорогие друзья,

спешим сообщить Вам, что 10 октября 2015 года союз «Татарлар Дойчланд» совместно с объединением татарской молодежи Германии «Аргамак» проводит в Германии нашу очередную, ставшую уже за последние 10 лет традицией «Осеннюю встречу татар».

Она состоится в г. Лангене, что рядом с Франкфуртом-на-Майне.

После великолепно прошедшего в июне этого года Сабан Туе в Берлине, фотографии с которого Вы, вероятно, уже все успели посмотреть в галерее нашей группы, мы ждем Вас на следующий праздник души — «Осеннюю встречу татар».

Те, кто уже бывал на наших встречах, знают, как по-семейному, дружелюбно, гостеприимно и весело проходят наши встречи в Лангене, как долго они сохраняются в памяти и греют душу яркими картинами воспоминаний. В тёплой атмосфере дружеского общения новые гости нашей осенней встречи смогут непосредственно прикоснуться к сохраняющимся традициям татарского этноса, открыть для себя новую грань жизни в германской среде.

В этом году мы ждем артистов из Казани – певцов, музыкантов, которые своим талантом создадут нам настроение, и мы вновь ощутим себя среди своих родных и близких, с которыми так давно не виделись, и где-то внутренне будем желать, чтобы эта встреча, как можно долго, не кончалась! Подробности на www.argamak.tatar.

Так что занесите, пожалуйста, в свои календари эту дату!!

«Осенняя встреча татар» — 10 октября 2015



Адрес :

Kirche Hl. Thomas von Aquin,

BerlinerAllee 39,

63225 Langen (Hessen)

Очень ждем Вас! Ведь без Вас и праздник не праздник! И как говорят татары: «Бер очрашу – узе бер гомер!»

С уважением,

Организаторы Осенней встречи татар.

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