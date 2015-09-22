Памятник Габдулле Тукаю появится в Семее

Камень на месте будущего монумента был установлен в воскресенье 20 сентября на набережной Семипалатинки, притока реки Иртыш.

Татарское сообщество Семея – одно из наиболее многочисленных и деятельных в Казахстане. Татарам Семипалатинск-Семей обязан столь многим, что, не будь татар на протяжении его почти 300-летней истории, судьба города сложилась бы совершенно иначе. Неудивительно, что аким Семея Ермак Салимов одобрил идею возведения памятника самому яркому представителю татарской литературы в одном из наиболее живописных мест правобережья.

Инициатором установки памятника Габдулле Тукаю в Семее стал Рафаиль Хазипов – местный бизнесмен, депутат, благотворитель и горячий патриот родного города. Именно с его подачи этот вопрос рассматривался во властных структурах и проходил утверждение в городском отделе градостроительства и архитектуры.

Вполне возможно, средства на изготовление и установку монумента автору «Шурале» семейчане будут собирать всем миром, следуя удачному примеру ближайших соседей-устькаменогорцев. В конце июня в областном центре Восточного Казахстана был торжественно открыт бюст Мусы Джалиля, в финансировании памятника приняли участие сотни казахстанцев, размер добровольных пожертвований разнился от 200 тенге (50 рублей) до тысяч долларов.

Закладка камня в основание будущего памятника прошла в присутствии актива татарских общественных организаций Семея, бизнесменов, педагогов и учащихся Татарской школы искусств и почетных гостей из Казани, среди которых были первый заместитель председателя Исполкома МСОО «Всемирный конгресс татар» Данис Шакиров и Народный артист Республики Татарстан Фердинанд Фатхи. Аким Семея Ермак Салимов и его заместитель Надежда Шарова также посчитали необходимым лично присутствовать на событии.

Примечательно, что современники Габдулла Тукай и Ибрагим Кунанбаев, светоч казахской литературы, которого весь мир знает под именем Абай, не были лично знакомы, но интересовались творчеством друг друга.

Семей станет местом встречи двух гениев.

Виктория Купцова,

Семей, Казахстан

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