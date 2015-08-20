Сабантуй в Польше

В последние годы мы уже перестали удивляться тому, что новости о жизни татар приходят из самых, казалось бы, экзотических уголков планеты. Репортажи в программах телеканала ТНВ, в интернете, в татарских журналах и газетах рассказывают о жизни соплеменников в Австралии и Японии, Франции и Швеции… И за всеми этими зарисовками как-то немного подзабылись наши исторические родичи, живущие с давних-давних пор в Литве, Белоруссии и Польше, которых мы иногда по-простецки называем польско-литовские или польские, литовские татары. Помним что-то немного из истории, но вряд ли знаем о них больше, чем о житие-бытие тех же татар в Финляндии или Турции.

А нам вот нынче довелось побывать в гостях у польских татар, проживающих в районе Белостока, что аккурат почти на польско-белорусской границе. Но, прежде чем поведать о нашей поездке туда, позволю себе очень небольшое, не претендующее на исторический научный экскурс, отступление о том, откуда же они там взялись и как же они там живут.

Многие знают, что более шестисот лет назад татарские воины поехали из Золотой Орды на службу в великое княжество Польско-Литовское. Первые татары появились в Польше в XIV веке, когда великия князь литовский Витовт предложил им убежище в благодарность за их верную службу во время войны против Тевтонского ордена, и вот с тех самых давних пор и ведут они свою историю, историю своего осадничества на этих землях. Так, татары сражались в Грюнвальдской битве 1410 года – одном из крупнейших сражений в истории средневековой Европы.

По легенде, король Ян III Собеский был так доволен службой предводителя татарской конницы, что пожаловал ему столько земли, сколько тот смог объехать за день верхом на коне. Так татары осели в Польше, в ее восточной провинции Подлясье. В последующие века татары получили дворянство, герб и землю за то, что сражались в рядах польской армии. Именно в Подлясье, с центром в городе Белосток, недалеко от границы с Беларусью и Литвой, татары создали самый большой центр мусульманской культуры в Польше. Это кольцо охватывает, кроме административного центра в городе Белосток, также села Крушиняны, Бохоники, Сокулка и Крынки. Этих татар еще называют липкинскими или литовскими татарми от старого татарского слова Lipka «Литва», так как они селились преимущественно в литовской части польско-литовского государства, а также польскими татарми, липками и мусульманами.

Долгое время татары оставались единственной в Польше мусульманской общиной, и во многом именно благодаря религии им удалось сохранить собственную культуру и идентичность, хотя в течение веков они полонизировались, утратив свой язык, и польский язык стал для них родным.

По данным переписи 2011 года сегодня в Польше проживает примерно 2000 татары (хотя данные варьируются от 1500 до 5000 человек). И вот основная масса их сосредоточена как раз в районе Белостока. Единственные места, где можно увидеть татарскую культуру и компактные поселения татар – это два маленьких села практически на границе с Беларусью – Крушиняны и Бохоники. Именно сюда во время больших мусульманских праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам съезжаются татары.

Вот в такие места привела нас дорога из Берлина 8 августа – нас пригласили на Сабантуй польские татары Подлясья, и мы решили непременно съездить, поближе познакомиться с нашими соплеменниками, узнать как они живут, увидеть собственными глазами их деревни.

Спасибо Марии Хазбиевич и Дженнете Богданович, которые прислали нам приглашение. Нисколько не мешкая, мы сразу взяли билеты на автобус: добраться до Белостока – задача не из самых простых, ибо самолеты туда не летают, прямые поезда не ходят, надо ехать до Варшавы на поезде, а потом пересаживаться на автобус и еще трсятись часа три по пока не самым лучшим дорогам восточной Польши, хотя после вступления в ЕС как положительный момент нужно отметить, что дороги там действиетльно сейчас приводят в порядок. Вот и получилось, что мы нашли билет на прямой автобус из Берлина до Белостока, и, сев в 10 часов вечера на центральном автовокзале немецкой столицы в двухэтажный комфортабельный красавец эстонской компании «Эколайн», почти через 12 часов мы были уже на перроне Белостока. Конечно, ночь в автобусе – это не поезде, тем не менее, ожидание интересного заглушило все следы усталости, нас уже встречала Мария Хазбиевич с сыном Даудом. С чисто татарским радушием они приняли нас, накормили, напоили чаем, пока вокруг нас крутился младший сынишка Марии Арслан, и мы тронулись в Крушиняны. По дороге Мария и ее муж Томаш Хазбиевич рассказывали мне о том, что у них в Подлясье сформирована организация польских татар, среди членов которой очень много молодежи. Руководит организацией Ева Якубовская, Мария же является ее ближайшей сподвижницей. Ребята изучают свою историю, создали танцевальный ансамбль «Бунчук», ходят также на курсы религиозной грамотности, были у них и курсы татарского языка. Позже я сама убедилась в том, что ребята прекрасно поют наши песни на татарском языке, а еще великолепно танцую татарские и крымскотатарские танцы. Еще Мария много рассказывала про села, которые мы проезжали – Сокулки, Крынки. Когда въехали в Крушиняны, я с замиранием сердца увидела старинную татарскую мечеть, о которой столько читала! Первые документы, упоминавшие о ее существовании, относятся к началу XVIII столетия. Мечеть совсем крохотная, 10 х 13 м, деревянная, выкрашена в зеленый цвет. Но она вся пропитана духом истории! Чуть дальше стоит татарская юрта – это большой деревянный дом, на первом этаже которого находится ресторан , где подают традиционные блюда польских татар, а на втором этаже расположена небольшая гостиница. Хозяйкой этого татарского дома является Дженнета Богданович, о которой я уже упоминала. Она же периодически устраивает здесь мастер-классы по татарской кухне, и желающих принять в них участие хоть отбавляй. И то сказать – татарская юрта здесь и в самом деле большая достопримечательность! А напротив татарского дома идут последние отделочные работы в татарском центре, который скоро должен здесь открыться. Судя по всему, местные власти придают большое значение работе с польскими татарами, так как они являются национальным меньшинством Польши, и, рискну предположить, что средства на такое поддержание татарской культуры, вполне возможно, были получены даже из фондов Евросоюза. Во всяком случае, когда я несколькими часами позже была в Бохониках, я убедилась, что там такой же, уже действующий, центр татарской культуры был возведен именно при поддержке Евросоюза. Кстати, в Бохониках тоже находится старинная татарская мечеть, и эти две мечети, в Крушинянах и Бохониках, являются двумя из пяти действующих в Польше (если только их за поледнее время не стало больше) и самыми древними.

Ну, а то, что татары пользуются вниманием со стороны властей было видно уже у мечети в Крушинянах: там к полудню стали собираться гости, приехали на автобусе татары из Литвы, высадился десант татар из Минска и Гродно, подъехали представители местных властей и белостокского телевидения. С приветственной речью выступил глава местной администрации, отметив как историческую, так и сегодняшнюю роль татар в жизни польского общества. Потом в мечети состоялась совместная молитва.

А наш путь лежал к праздничному майдану. На деревенской улице возле татарского дома на импровизированнгой ярмарке были лавки крымских татар, башкир, турок. Была поставлена настоящая войлочная юрта. Ну, деревня – она и есть деревня, поэтому тут мы вкусили истинной деревенской атмосферы в полной мере: стога сена, конюшня, настоящие лошади. Все это так гармонично вплеталось в атмосферу праздника, несмотря на то, что стояла неимоверно жаркая погода, столбик термометра, по всей вероятности, зашкаливал за 35 градусов точно! Тем не менее, все были в национальных костюмах, танцевали и пели.

Прекрасную концертную программу подготовили польские татары на майдане. А еще – мимо нас прошли татарские воины в исторических костюмах, с саблями и мушкетами тех стародавних времен, и даже сделали небольшую историческую инсценировку сабельного боя. Желающие могли покататься на лошадях.

Одним словом, я ощутила прекрасную деревенскую праздничную атмосферу и про себя подумала: а вот в таком месте, в татарской деревне в центре Европы, возле татарского центра, на самом настоящем поле, среди стогов, возле пасущихся лошадей можно было бы провести великолепный Европейский сабантуй!!! И можно быть уверенным – праздник пройдет замечательно!

В этот день я еще успела съездить за 50 км в Бохоники, где также проходил татарский фестиваль, и еще раз порадовалась за наших польских друзей Подлясья – как бережно они хранят свои традиции. И не только хранят, а многое возрождают сейчас!

Хотелось бы, чтобы наши связи с польскими татарми крепли. И пожелаю им успехов. Верю, что мы непременно соберемся там на Европейский сабантуй!!!

Венера Вагизова,

Берлин-Белосток-Крушиняны-Бохоники

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