О Европейском Сабантуе: привет из Венгрии

Европейский Сабантуй в этом году проводился в Берлине. 19-20 июня живописный район Лихтенберг стал местом сбора всех неравнодушных татар Европы и гостей из России. Фраза «там, где живут татары, не может обойтись без сабантуя» получила яркое подтверждение. На праздник приехали представители со всех уголков Европы – Франция, Англия, Италия, Швейцария, Австрия, Голландия, Польша, Литва, Латвия, Болгария, Беларусь прислали свои команды. Наша делегация впервые принимала участие в таком масштабном мероприятии, была немногочисленной, но мы достойно представили Венгрию и активно участвовали во всех конкурсах и мастер- классах. Получили огромное удовольствие и приобрели бесценный опыт и множество замечательных идей для нашего «детского сабантуя», который уже традиционно проводится в рамках Всемирного дня защиты детей в последнее воскресенье мая в центральном парке Будапешта.

Сабантуй порадовал очень обширной программой – были проведены мастер-классы по приготовлению татарских блюд, по изготовлению национальных украшений, по татарскому языку и фольклорным танцам и песням. Поразила своим разнообразием и богатством культурная программа – замечательные танцоры и певцы из Казани, Альметьевска, Питера, а также самодеятельные артисты от европейских диаспор не переставали удивлять своим мастерством и талантом. Венцом культурной программы стал вечерний концерт, на котором выступили всемирно известный баянист Айдар Гайнуллин, саксофонист Муса Маликов, заслуженная артистка Татарстана Роза Хабибуллина, DJ Радик и еще много-много других достойных исполнителей. Программа продолжалась до 23.00, а затем началась татарская дискотека, и веселье длилось до утра.

Особо хочется отметить необыкновенное радушие организаторов сабантуя и теплоту и доброжелательность всех участников. Ощущение того, что ты попал в родную среду, что вокруг тебя друзья – непередаваемо. Ради этого стоило приехать в Берлин! Интересно, что очень многие подходили дпуг к другу с уверенностью, что уже встречались по жизни, такими знакомыми казались лица. А выяснялось, что это первая встреча. Очень много нашлось земляков, обнаружились общие знакомые, коллеги. Как на настоящей, хорошей свадьбе, когда люди встречаются не на один раз, а завязывают долговечные родственные отношения. Наверное в этом и заключается главный смысл этого праздника.

Рита Хасанова, Будапешт

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