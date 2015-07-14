Берлин встречает Европейский Сабантуй

Июнь – особое время для каждого татарина. И дело даже не в том что наступает лето, пора долгожданных отпусков. В июне приходит пора самого любимого, самого долгожданного праздника – Сабантуя.

Помнится, пару лет назад сказала одному своему знакомому, что скоро у нас будет сабантуй, на что он мне удивленно заметил: «А что, разве нельзя просто собраться в любой день на пикник?» Я рассмеялась и объяснила обескураженному собеседнику, что сабантуй – это старинный, очень старинный татарский праздник, история которого насчитывает уже как минимум больше тысячи лет, и переводится это слово с татарского «Праздник плуга» (сабан – плуг, соха, туй – праздник, свадьба). В свое время выдающийся русский ученый-историк Михаил Худяков в трудах, посвященных исследованию культуры и быта татар Поволжья, назвал этот праздник «свадьба сохи». В самом деле, в конце весны – начале лета, когда зерно уже посеяно, наступает небольшая передышка в селах перед летними полевыми работами, и народ использует эту возможность, чтобы повеселиться, отметить окончание весенних полевых работ. Исторически праздник этот был чисто деревенским праздником – вот и ехали люди отовсюду, где бы они ни жили, на встречу со своими родными, друзьми, односельчанами, в родную деревню, потому что день сабантуя – единственный день в году, когда можно было всем вместе встретиться. И это ощущение праздника, предвкушения от радости встречи друг с другом передается татарам из поколения в поколение, никакой другой праздник не стронет их с места. Вот и в этот раз в гости к нам приехали татары со всех уголков Германии, а также из двух десятков стран Европы. Еще бы – в этот раз в Берлине друзей собрал Второй Европейскеий Сабантуй.

В прошлом году старт европейскому празднику татар дала Рига. Да ведь, как ни крути, Рига, Латвия, Прибалтика – это все же территории исторического проживания наших соплеменников. Еще с дореволюционных времен, а в Литве и вовсе с золотоордынских проживало немало татар, так что закономерно, что там этот праздник прошел массово. Не скрою – нас терзали сомнения, а получится ли нам собрать народ в Германии? А поймут ли нас? Все же не междусобойчик устраиваем… Поэтому осторожно готовить почву начали аж за год, еще в июне 2014 года определив дату проведения Сабантуя – 20 июня 2015 года.

К счастью, сразу нашли понимание и у местных властей, и со стороны немецких партнеров, которые с радостью взялись помогать нам (прежде всего, районный социокультурный центр «Кицшпинне»/Kiezspinne FAS e. V., на площадке которого и состоялся праздник), а также Институт Кавказских, Туркестанских и Татарских исследований. В лице бургомистра Лихтенберга Биргит Монтейро мы также обрели покровителя (забегая вперед, скажу – она лихо танцевала 20 июня татарские плясовые вместе со всеми татарми Европы).

Уже осенью зародилась идея провести праздник в масштабе фестиваля, подготовив программу на три дня, с 19 по 21 июня (все же люди приедут издалека, и надо дать им возможность перезнакомиться, побольше пообщаться, наладить тесные контакты). Эта идея нашла горячий отклик у всех – в самом деле, мы не часто встречаемся, а если и видимся, то чаще всего на каких-то форумах, где большая часть времени проходит на заседаниях, конференциях, и времени поговорить, пообщаться почти не остается. Сабантуй же как раз располагает именно к тому, чтобы люди могли все время отдать празднику в веселом общении.

Венера Вагизова, руководитель проекта, рассказывает: «Еще десять с лишним лет назад, когда мы только начинали проводить сабантуй в Германии, в самых глубоких уголках моей души теплилась мечта провести когда-нибудь большой праздник, куда приедет много соплеменников, и где будет весело, как в деревне. Я не сторонник проведения Сабантуя как огромного городского народного гуляния, но мне хотелось, чтобы это было именно как в деревне, куда собираются все сельчане, приезжая из города, из других районов и областей, чтобы раз в год увидеться со своими. Поэтому и было принято решение площадку для праздника назвать «Туган авылым» («Родная деревня»), а сам сабантуй провести под девизом «Мост дружбы» — как это ни банально звучит, но сейчас, в такое беспокойное время, когда Европа раздираема противоречиями, когда вокруг России развязана вакханалия, когда мусульман всех рассматривают как врагов, именно Европейский Сабантуй в центре Европы стал мостиком, который проложили между собой не только татары разных стран ЕС но и мостиком между разными народами: в гости к нам пришли и русские, и немцы, и турки, и казахи, и азербайджанцы, и въетнамцы, и датчане, и индусы. Вот такой интернационал получился у нас совершенно непроизвольно».

Далее у читателей будет возможность познакомиться с впечатлениями гостьи из Казани, что называется, из первых рук: все же самый верный барометр того, удался праздник или нет – это градус эмоций простых участников праздника.

В первый день фестиваля было запланировано проведение мастер-классов: новые коммуникативные методики преподавания татарского языка в условиях диаспоры (по своей инициативе и за свой счет в Берлин приехали педагоги-новаторы из Татарстана и предложили провести этот мастер-класс), по истории татар в контексте общеевропейской истории, по татарской музыке и песням, по татарским народным танцам, по традиционной татарской борьбе на поясах курэш, по декоративно-прикладному искусству. У организаторов поначалу были сомнения, а будут ли эти мастер-классы интересны для тех, кто приехал в Берлин и захочет, скорее всего, посмотреть город. Сомнения развеялись через 10 минут после начала работы мастер-классов: комнаты клуба Кицшпинне, в которых проходили занятия, были забиты битком, мест не хватало, просили провести мастер-классы повторно. Даже сотрудники центра качали с улыбкой головами и говорили, что такого наплыва они давненько не видели. Да и в самом деле, было чему дивиться: гости начали съезжаться в столицу Германии со среды, 17 июня, помощники только успевали встречать гостей в аэропортах и на вокзалах. Чтобы представить себе, с какими трудностями пришлось столкнуться организаторам Европейского сабантуя, скажем лишь, что в Берлине все месяцы реально подготовительную работу вела одна Венера Вагизова: писала письма, ходила по учреждениям, делала запросы, телефонные звонки, держала постоянный контакт с Казанью, искала средства. Все помощники – так сложились обстоятельства – находились за пределами Берлина (во Франкфурте, в Касселе, в Магдебурге и в Швеции). Конечно, каждый помогал по максимуму, кто как мог. И работа шла! А за несколько дней до праздника все организаторы, наконец, собрались в Берлине, и стало понятно, какой огромный пласт работы был проделан в таком режиме! Особое слово благодарности надо сказать Анюзе Зеттерлунд из Швеции, которая взяла на себя труд и написала сценарий, подготовила и срежиссировала творческую программу, сама сочинила стихи и песни, а также Рустаму Ишкватову из Касселя, обеспечившему всю техническую сторону праздника – без него не забился бы ни один гвоздь, не загорелась бы ни одна лампочка. Он же организовал помощников на встречу гостей. А как же иначе? – люди приезжают по большей части в первый раз в чужую страну, в незнакомый город, не зная языка. Как же оставить их одних в такой ситуации? Недаром у татар вдали от родины уже и поговорка родилась: «Татарин татарину за границей не друг, а родня». Ну, и как не назвать Бари Дианова из Франкфурта, что на Майне? Сопредседатель Союза татар Германии, он вместе с Венерой Вагизовой заложил 13 лет назад традицию проведения Сабантуя на германской земле и все эти годы был бессменным ведущим праздников. Именно его голосом каждый год на немецком и татарском языках звучит «Сабантуй в Берлине объявляем открытым!»

Но, чтобы этот праздник стал настоящим, мало его назвать Сабантуем, мало его объявить открытым. Надо еще соблюсти определенные традиции, которые испокон веков всегда соблюдаются в деревнях, а именно – это сбор подарков. И вот берлинский Сабантуй каждый год свято чтит эту традицию. Все гости, зная об этом, приехали не с пустыми руками. На лужайке возле клуба Кицшпинне утром 20 июня выросло татарское подворье, с красочной надписью «Туган авылым», с Казанским Кремлем, с террасой, украшенной флагами стран-участниц, с татарскими дворами: каждая страна стала двором в деревне, выставив свои дары. Вот татары из Белоруссии – с белорусскими льняными полотенцами и скатертями, вот татары из Болгарии – с болгарскими сувенирами и запахами болгарской розы, а вот Венгрия – представлена традиционной венгерской вышивкой. Татары из Польши приехали с сувенирами, рассказывающими об их быте в стране, которая стала для них родиной уже более 600 лет назад. Татары Финляндии, Швеции, Великобритании, Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии… Самой многочисленной оказалась делегации Литвы – почти 60 человек приехали из этой небольшой страны, привезли традиционные литовские пироги, гостинцы, сувениры. В составе делегации – Флюр Шарипов, председатель правления Альянса Татар Европы, а также Галина Мишкинене, этническая литовская татарка, которая сегодня занимает видный пост в правительстве Литвы, который можно было бы определить как «министр по делам национальностей». И, конечно, многочисленная делегация из Татарстана – по указу Президента Республики Татарстан Альметьевскому району РТ дали поручение помочь в организации праздника в Берлине, и Сабантуй был расцвечен красками творческих коллективов и артистов из нефтяной столицы республики (нельзя не отметить, что огромную финансовую помощь оказал ходлинг «ТатНефть», что было весьма и весьма кстати: организаторы еще с осени обратились в более чем десять различных фондов Германии с просьбой поддержать проект и выделить финансовую помощь – увы, санкционная политика добралась, видимо, и до фондов, потому что везде был получен отказ; коллеги-немцы, которые помогали в составлении этих проектов, только удрученно пожимали плечами и говорили, что еще никогда не сталкивались с таким повальным отказом, и еще больше удивлялись, что подготовка к празднику шла на голом энтузиазме). Приехала и делегация Исполкома Всемирного Конгресса татар во главе с Председателем Закировым Ринатом Зиннуровичем (к слову сказать, Ринат Зиннурович – самая уважаемая и почитаемая фигура в татарском зарубежье, вот уже втолрой десяток лет он возглавляет ВКТ и сам лично старается посетить каждую общину, чтобы лично увидеть и знать, как живут соплеменники вдали от родины). В составе делегации также были ученый-историк Дамир Исхаков, зав. отделом по работе с зарубежными диаспорами Ленара Кутеева, руководитель пресс-службы Исполкома Гульназ Шайхи, а также съемочная группа спутникового канала «ТНВ – Татарстан Новый Век» во главе с замечательной журналисткой Ляйсаной Садретдиновой, из уст которой татары узнают о жизни своих соотечественников во всех уголках земного шара.

Впрочем, вернемся опять к самому празднику. Итак, подарки собраны, платки и полотенца повязаны на шесты, и эти шесты с лентами, вышитыми рушниками, устанавливаются на видном месте, потому что это и есть самый что ни на есть символ сабантуя – эти платки и полотенца потом вручаются победителям в играх и состязаниях. А игр на таком празднике всегда бывает много: и в мешках прыгают, и гошки с завязанными глазами бьют, и с коромыслами и ведрами бегают, и яйцо в ложке на скорость во рту носят, и канат перетягивают. А вот тут на бревне старинная народная забава: битва подушками – кто крепче усидит на бревне? Батыры меряются силами в поднятии полуторапудовой гири. Тут уж много лет вне конкуренции Зафар Галлямов из Фульды. Да и то сказать – он не только чемпион Сабантуя, он уже завоевал титул чемпиона Германии и титул чемпиона мира. Вот такие у нас татары! Ну, и самое интересное разворачивается там, где определятся главный джигит Сабантуя – в традиционной татарской борьбе на поясах курэш. Накануне прошел мастер-класс по этому виду борьбы, который провел Председатель Российской федерации по борьбе на поясах Хабир Хабибуллин. И вот теперь соревнования на приз Сабантуя. Сначала силами мерялись мальчишки, потом ребята постарше, и вот появились главные силачи, которые в честном поединке доказывали, кто же станет батыром сабантуя в национальной борьбе курэш на сей раз, кому достанется главный приз – 500 евро? Очень здорово выступал Айбулат Янтурин из Великобритании, став победителем в своей весовой категории. А вот абсолютным батыром Европейского сабантуя в Берлине стал Александр Абрамян из Армении.

Изюминкой сабантуя стал хоровод «Мост дружбы». Все присутствующие на поляне, взявшись за руки, образовали огромный круг и под татарские плясовые задорно перемещались по всему периметру поляны. Зрелище было эффектное, эмоции через край. Понравилось всем – и детям, и взрослым.

Даже тучи над немецкой столицей рассеялись от царившего на поляне позитивного настроения участников праздника. Для желающих от Альметьевского краеведческого музея и Казанского техникума народных художественных промыслов была представлена выставка народного творчества «Культура, быт и хозяйство татар». Некоторые изделия можно было приобрести на память. И многие наши зарубежные соотечественники воспользовались этой возможностью.

- То, что происходит сегодня – грандиозно. Татары – красивый и талантливый народ. Ваши традиции, любовь к земле — близки и нами. Мы чувствуем единение с вами, — говорили со сцены немецкие гости.

Дефиле в национальных костюмах также привлекло внимание всех: ну скажите, пожалуйста, где, когда, по какому случаю еще можно щеголять весь день в национальном костюме, не беспокоясь, что на тебя косо посмотрят? Вот наши мастерицы и готовили к этому дню свои наряды. И решили, что в будущем такое дефиле будет обязательно присутствовать на Сабантуе.

Можно еще долго и много рассказывать о том, как проходила вечерняя программа, долго перечислять и гостей, и артистов… ну, тогда весь номер журнала можно было бы отдать только под этот материал, а посему не будем утомлять читателя этими подробностями. Скажем только, что праздник в самом деле был очень хороший, добрый, теплый и такой родной!

А третий день фестиваля наши гости осматривали Берлин. Да только это была не простая экскурсия: все поехали в Плётцензее, лобное место Европы, где в годы Второй Мировой войны были казнены борцы Сопротивления как самые опасные враги Третьего рейха. За 12 лет существования гитлеровского режима здесь сложил свои головы 2891 человек. 24 из них были советские граждане. Из них 11 – татары. Да, это были Муса Джалиль и его соратники, и татары, приехавшие со всей Европы в Берлин, не могли не пойти туда. Сотрудник комплекса с удивлением вышел из своей каморки, когда уивдел, что весь двор мемориала заполнился несколькими сотнями людей. Он ожидал чего угодно, но даже представить себе не мог, что это несколько сот татар пришли сюда почтить память своих героев. Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и Председатель Правления Альянса татар Европы Флюр Шарипов возложили венок к месту гибели героев. Тишина повисла под сводами каземата… а потом прозвучали стихи из «Моабитских тетрадей»:

Можно тело засыпать землёй, но душа,

Что исполнена пламенных песен – жива,

И летит она верой в Победу дыша, —

Тут не смерть, а бессмертье вступает в права!

Тихонько полилась мелодия – это женщины запели песню на стихи Джалиля «Мои песни». Многие, не стесняясь, вытирали слезы. Тут бессмертье вступает в права!

На прощание я спросила у Венеры, что она пожелает тем, кто будет проводить Европейский Сабантуй в будущем году… Венера улыбнулась и сказала: «Сил и выносливости. И еще – хороших и верных друзей. Потому что много было всего за кулисами подготовки этого праздника, о чем я не хочу рассказывать. Кто знает – тот знает. А кто не заметил – и слава Богу! Если найдется тот, кто готов взвалить на себя такой труд – готова помочь опытом. Если найдется…»

Ну, наверное, вот тут можно попросить поделиться впечатлениями о сабантуе Светлану Шавалееву, которая приехала на праздник из Казани, а также Рустама Ишкватова из Касселя, бывшего техническим директором сабантуя.

Рассказ Рустама:

Сабантуй дался очень сложно. Сам праздник не оставлял времени на рассуждения и дискуссии, а подготовительный период ещё долго не даст покоя.

Новость о том, что Президент Татарстана поддерживает нас и определил нам в помощь (помощь, повторяю) Альметьевский район, обнадёжила. Мы строили планы и по-детски радовались.

О сложностях общей организации, когда работу десяти месяцев наши «помощнички» хотели просто-напросто отбросить в сторону – лучше оставить за кулисами.

Приятно было работать с Габдуллиным Ильвиром Анасовичем, зам. руководителя Главы Альметьевского мунициапльного района, и приехавшей с ним группой оформителей; а также Хабибуллиным Хабиром Сабировичем, Президентом Всероссийской федерации борьбы на поясах. Эти руководители сразу схватывали суть дела и безоговорочно принимали наши объяснения о традициях и привычках людей в странах Европы. Мы быстро находили верные решения, которые привели к успеху праздника.

Порадовали берлинские спортсмены, которые своими показательным выступлением и красивыми схватками на ковре зажгли зрителей. Многие зрители, от 5-летних детей до взрослых вышли на ковёр. Очень профессиональны и сочны были и комментарии опытного спортсмена и руководителя Хабибуллина Хабира Сабировича.

Хорошие организаторское и спортивное мастерство Томаса Юттнера (Thomas Jüttner ), руководителя Отделения дзюдо и самбо в Спортклубе Атлетик-клуб (AC BERLIN, Abteilung Judo/Sambo) и его воспитанников сделали праздник ещё лучше, дали ему национальный колорит и показали силу и умения немецких спортсменов.

Всё было бы ещё лучше, если бы мы не тратили силы и время на попытки убедить наших альметьевских помощников прислушиваться к нашему мнению и учитывать местные традиции, привычки, образ жизни. Недаром говорят, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Сабантуй прошёл успешно и стоил неимоверных усилий. Однако половина усилий была затрачена на борьбу с чиновничьими подхалимством, угодничеством и чванством.

Организаторы Сабантуя в Германии имеют целью народный праздник, сохранение языка и культуры вне территории Татарстана, где каждый гость – самый дорогой ВИП.

Рассказ Светланы:

Довелось мне нынче побывать на Европейском Сабантуе-2015 г. в Берлине. Впечатлений, кончено, масса. Столько знакомств, столько новых классных людей! И все – все! – говорят по-татарски. Сплошной восторг!

Обмолвилась в соцсетях, что опишу впечатления. Но вот уже неделя проходит, впечатления клубятся внутри, никак не могут улечься и дать ясную картину. Но, раз уж обещалась, пишу. Начну, как водится, с начала начал.

Люблю я Сабантуи. Они в нашем сердце с самого далекого детства, когда мы всей семьей, да что там семьей, всем токымом, ежегодно в июне месяце съезжались в родную деревню моего отца Минневагиза Хазиевича Ю. Старле Азнакаевского района. Приезжали все родственники, живущие вдали от родной деревни, со всеми детьми и иногда даже более дальними родственниками. Конечно, встречались с родственниками, живущими там. Это был такой семейный-пресемейный праздник. Наверно, примерно в том же составе собирались разве что на чью-то свадьбу или, жизнь ведь не стоит на месте, на похороны.

Вот там, в деревне и проходил наш самый, как сейчас говорят, аутентичный Сабантуй. Когда все свои, все по-хорошему соревнуются в самых разных областях, от души участвуют в играх. Все пришли на других посмотреть, себя показать, узнать как у кого дела, что изменилось с прошлогодней встречи. Потом все ехали на берег реки Ик и там веселье продолжалось до позднего вечера. Прекрасная татарская речь лилась рекой, песни, пляски. И даже плохая погода никогда не была помехой. Вот именно оттуда и растут крылья моей Души, помогая преодолевать жизненные трудности.

Наши Казанские Сабантуи, конечно, проходят с размахом, очень красочно, весело, вкусно. Но я участвую в них, если только в качестве мастера народных промыслов, помогая работе выставок-ярмарок изделий народного творчества. А просто прийти отдохнуть не могу – не отдыхается мне там. Кеше боткасы – слишком много народу, незнакомого между собой. Когнитивный диссонанс возникает.

А вот Берлинский Сабантуй, неожиданно, оказался близок по духу тем самым, моим деревенским. То, что мы не знакомы были до этого, нисколько не помешало тут же познакомиться и теперь, издалека, кажется, что этих людей, особенно некоторых, я знаю очень-очень давно.

Хронологически это выглядело так.

Заранее списалась с организаторами. Миссис Широкая душа Венера Вагизова – человечище! – так тепло еще на этом этапе меня приняла, что я сразу поняла, что там будет классно. «Своих не бросаем», — написала она мне в Ватсаппе, заодно с официальной делегацией забрала в аэропорту (это важный момент!), дала первую в моей жизни схему метро Берлина, с пометками нужных мне станций.

18 июня вечером я прилетела в Берлин, аэропорт Шёнефельд. Спустившись в центре города, рядом с Русским домом, куда привезли делегацию, в метро, я не смогла уехать – карточка моя не читалась, мелочь евровую я забыла дома, 50-евровую купюру брать аппарат отказался. Пришлось обратно выходить на белый свет, чтобы хоть как-то раздобыть мелочь. Куплю, думаю, что-нибудь, магнитик там, сувенирку, а на сдачу же мне мелочь дадут? Не тут-то было! На поверхности в ближайшем окружении оказались исключительно брендовые магазины, разменяешь тут «пятидесятку»! Выручило, конечно, ближайшее кафе, поесть тоже как раз не мешало.

Поскольку одной из целей моей поездки в Берлин было посещение Технического университета Берлина, то отель был зарезервирован для меня в западной части города, районе Шарлоттенбург, где как раз и находятся корпуса университета. Название отеля, точный адрес, цену и прочие данные мне коллеги прислали заранее. 49 евро/сутки с завтраком. Как я поняла, дешевле быть не могло, но отель симпатичный такой, 3 звезды, кажется. Надо сказать, что отель оказался так себе зарезервирован, точнее не зарезервирован совсем – накладка какая-то произошла. Места свободные были, конечно, но уже за 100 евро.

Что-то я как-то не готова была платить такие деньги, поэтому в восемь вечера я осталась со своим чемоданом на улице. Товарищ на ресепшне сказал, что тут много отелей, если пойду вдоль улицы, то что-то точно найду. И правда, метрах в двухстах нашелся отельчик, в котором оказался единственный свободный, но двухместный номер за 65 евро. Подумавши, девушка-администратор, Юля из Барнаула (!), сделала мне скидку, пустила переночевать за 50 евро, предупредив, что с завтрашнего дня все занято, придется искать новое место. Это меня сильно устроило. Душ, кровать, что еще нужно усталому путнику? Ватсапп в лице Венеры на мой вопрос: «Произошла накладка с отелем. Найдется ли у вас где-то место для меня? Если нет, не проблема, сама поищу в вашем районе», — как думаете, что ответил? Конечно: «Место есть. Приезжай! Адрес такой-то», Венера по-другому, похоже, не умеет.

Наутро, попросив нового администратора покараулить мой чемодан, пошла с визитом в ТУ Берлин.

После обеда вернулась за чемоданом и поехала в район проведения Сабантуя, Лихтенберг. Два часа моталась по метро, переходы-поезда. Ничего не понятно, но люди помогали, спасибо им. Кстати, та тысяча человек, которая слышала мой вопрос: «Can you help me?» поделилась на 3 категории. Первая – те, кто не знает английского. Они почему-то отвечали – отказывали в хелпе – как-то раздраженно, неприветливо, отмахивались, как от мухи. Но таких было мало. Вторая категория – те, кто мало-мало, ну, примерно, как я, знает английский, их оказалось, как и ожидалось, большинство. У меня плохой английский, у них плохой английский – мы друг друга хорошо понимали! Третья категория – те, кто сначала не очень понимал, но потом выяснялось, что я татарка, а они – турки. Вот эти люди с большой радостью помогали, даже если сами не очень знали, чуть ли не за руку доводили до нужного поезда. Татаро-турецкий язык я хорошо знаю.

В-общем, часов в пять вечера я, уставшая, голодная, брела по супер-улице Шульце-Бойзен, которая, как мне показалось, пересекала сама себя. Но интуиция не подвела, вышла таки я на цель – клуб-штаб нашего Сабантуя. Когда я увидела растяжку «Туган авылым», кажется, готова была расцеловать ее.

В клубе была такая суматоха! Я пропустила все мастер-классы и другие мероприятия дня. Отловив Венеру, доложилась о прибытии. Несмотря на дикую занятость, она нашла минутку на устройство моих дел, поручив меня Мистеру Надежность Рустаму Фамилиинезнаю. Рустам, казалось, тоже помогал всем, кто ни попросит. Немного пошутив на тему «Мест нет», ответив утвердительно на мой вопрос: «Мин нишлим? Тик кенэ утырыйммы?»(«А мне что делать? Спокойно сидеть?»), — пошел кому-то звонить. Так уж мне было неудобно их отвлекать от тысячи дел, но было велено ждать, я и ждала. Вечно внезапно возникающий, как потом оказалось, Рустам принес хорошую новость – место есть. Но придется ждать до вечера, пока они с сегодняшними делами разберутся.

Пока ждала, оглядывалась. Столько татар, все говорят по-татарски – масло на сердце, все чем-то заняты. Весело, в общем.

От нечего делать согласилась помочь соорганизаторам-альметьевцам, которым вздумалось помыть полы в помещении, где назавтра планировался фуршет. Сложная поломойная техника в виде конструкции на колесиках из швабры и двух ведер кандидата наук озадачила поначалу, но умище-то куда девать, разобралась уж. Мирзия из Москвы тоже попалась на эту удочку. Мы-то думали, что помогаем Венере, а это был их каприз. Кстати, фуршет в итоге прошел мимо нас, а тот, кому мы помогали, Нехочуназыватьегоимени, был слишком занят ВИП-гостями, чтобы отблагодарить потом помощников, отделавшись обещаниями. Не ВИПы мы тут, не ВИПы – с их точки зрения. А вот со всеми остальными мы были друг для друга самые ВИП из ВИП.

Решила, пусть это будет моя аскеза.

Уже поздно, часов в 11, наверно, поступила команда: «Едем!». Ехать оказалось недалеко, в симпатичный скромный хостел. Приезжаем, а там… Там – наши, татары, чаи гоняют, радостно принимают вновь прибывших и даже кормят! Усадив за общий стол, Всеобщая Великолепная Мама Альфия Айзатова из Парижа наложила мне полную тарелку чего-то ужасно вкусного, налили чаю, стали всем угощать. Так уютно я себя давно не чувствовала! Заметьте, в абсолютно незнакомой компании.

Знакомства происходили так: «Без мамадышлар Латвиядан, без сарманнар Финляндиядан, без казаннар Париждан, мин азнакайлы Казаннан»[«Мы мамадышцы из Латвии, мы сармановцы из Финляндии мы казанцы из Парижа, я азнакаевка из Казани»] (друзья, прошу простить, если кого-то перепутала!). Тут нашелся мой коллега, такой же доцент, но только с биофака КП(Ф)У, Данияр эфэнде. Он, кстати, мне потом здорово помог, проводив до аэроэкспресса в день вылета.

В какой-то момент к нам присоединились еще гости. Знакомимся же, спрашиваю симпатичного соседа: «Чем занимаетесь в жизни?». Он скромно так отвечает: «Музыкой». Ну, я же человек далекий от музыки, разве что дочки мои на скрипках играют, продолжаю расспрашивать, мол, а что именно, вокал, инструменты? Какие инструменты? Тут слышу: «Свет, это же Муса!»[Муса Маликов] Вот ведь. Конечно, помню его, но маленьким, голосистым. Изменился немного за 18 лет-то! Но как он играл на баяне! И на саксофоне! А как потом пел! Очень понравилось.

Уже поздно ночью разошлись «по домам», спать-спать, завтра длинный день!

Не могу не написать про блинчики! Милая Альфия с утра уже нажарила великолепных блинчиков с яблоками – и как только все успевает. Каждый очередной проснувшийся и выползший на «кухню» встречался вопросом: «Блинчики будешь?». И что вы думаете, хоть бы кто отказался! Такая классная общага получилась!

С утра напросилась к Мистеру Надежность Рустаму в машину доехать до места. Оказалось, ему надо еще купить деревяшек в магазине, чтобы колотить какие-то стойки. Купили, поехали.

Вот тоже удивительный человек! Обратила внимание на то, как он тихо-незаметно, не афишируя, не шумя, по ходу мероприятия предпринимал совершенно разнообразные действия, которые цементировали праздник, делая его целостным, непоколебимым и безмятежным.

Время 9.00, а кажется, что еще ничего не готово. Думаю, успеют что ли, в 12.00-то уже начало? Каким-то волшебным образом всё успели! И я успела разложить свои стеклышки, даже симпатично получилось.

Поскольку я была привязана к своей экспозиции, то посмотреть собственно Сабантуй могла только набегами. Фотографировала, сколько могла. Но никто не прошел мимо нас, общения-знакомств хватило. Уже и знакомые со вчерашнего дня лица появились. Уже родные. И много-много новых. Все в тааааких красивых нарядах, совершенно разнообразных, но исключительно татарских, красочных. И даже Цезарь (пес породы чихуахуа) был в специальном костюме!

Организаторы показали класс – все было сделано на высшем уровне. Поют-пляшут, с ведрами бегают, котелки разбивают, мешками дерутся, в мешках прыгают – все, как и положено. Немного мешала дождливая погода, но девиз Венеры: «Сабантуй состоится при любой погоде!» — вдохновлял всех. Даже проливной дождище, загнавший всех под крышу клуба, прошел за какие-то полчаса-сорок минут. Веселье потом продолжилось.

В-основном, были гости, делегациями или в одиночку специально приехавшие на Сабантуй, но встречался и местный народ, забежавший «на огонек» и на звуки музыки. Нашли друг друга тут два каиста – в гости пришли Резеда с сыном. Резеда когда-то успешно отучилась в КАИ, теперь живет в Германии. Угостила меня чебуреком. Девиз «КАИ – пуп Земли!» и тут меня нашел.

Познакомилась с Мистером Полиглот Андреасом из Дании. Удивительный человек! Говорит на хорошем татарском языке, изучал самостоятельно. Мотивация? Стандартных мотивов типа жена татарка, корни из Татарстана, по работе и прочих не оказалось. Интересно потому что, говорит. Представляете? Просто. Интересно. Кстати, знает всего семь языков, да и по-русски говорит отлично. По жизни – врач.

Достался таки кусочек зур-бэлиша с полбой – наши альметьевские повара такие мастерицы оказались, вкуснее бэлиша с крупами я еще не ела. Так-то я их не особо признаю, так как воспитана на классическом бэлише из картошки-мяса, но тут им удалось меня поразить, удалось. И крупный чак-чак, который они в больших количествах привезли аж на чартерном самолете прямо из Альметьевска был хорош, прямо аутентичный такой. Периодически возникали споры, чак-чак это или баурсак. Друзья, еще раз: чак-чак, независимо от формы и размеров, делается из пресного теста, а баурсак – из дрожжевого. Просто в разных краях приняты разные формы – в казанских краях делают мелкий чак-чак, а вот в моих азнакаевских – как раз крупный. Крупный, вообще, сложнее делать, он должен быть пышным, не растрескаться, в меру сладким и мягким. По всем критериям альметьевскому чак-чаку – зачёт!

А вечером был концерт! Полный зал, великолепные артисты. Миссис Золотой голос Роза Хабибуллина стала моим открытием исполнителей татарской песни. Очень! Ну, Мистер Универсальный музыкант Муса – вне конкуренции. Кстати, здесь я его и услышала в первый раз, современный раз. Очень понравилось, как поет, как аккомпанирует сам себе. А как играл Мистер Золотой Баян России Айдар Гайнуллин!!! Мисс Ирина из Челнов подарила нам красивую песню. Мистер Диджей Радик Яруллин закатил крутую татарскую дискотеку. В крайний раз на татарской дискотеке я была в далеком студенчестве. И вот опять!

Поздно-поздно все, как принято писать, уставшие, но довольные опять разошлись по отелям-хостелам.

В воскресенье мы с группой товарищей, конечно, опоздали на экскурсионный автобус, пытались догнать его на поездах-автобусах, но оказалось, что в этот день бастуют автобусники – и мы снова опоздали на место встречи.

А потом вечером уже был самолет. Но перед самолетом Великолепная Альфия из Парижа опять всех накормила вкуснющей курицей, так что уезжали мы вполне сытые и полные остатков сил

Утром вернулась в Казань. Ура! Дома! И, главное, интернет в телефоне, интернет! С корабля на бал – сразу в Универ, к своим студентам и абитуриентам. Хорошо!

Берлин! Ты поселился в моем сердце! Сейчас кажется, что это был сон, прекрасный сон. Но фоточки говорят об обратном.

Кстати, вот тут их очень много, или тут, или тут.

И еще общая подборка тут.



Вот такой он, наш самый любимый и долгожданный праздник, веселый праздник Сабантуй, праздник плуга, праздник народный, праздник деревенских тружеников. Июнь, июнь, пора сабантуев… Позади посевная, надо немного отдохнуть, вот и едут все домой, на малую родину, встретиться с односельчанами, одноклассниками, родственниками. Пока передышка на поле, ведь скоро – сенокос… А пока – Сабантуй шагает по планете!

Чулпан Усманова, Берлин

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