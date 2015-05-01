Муса Малик и струнный орекстр

Май 1 • Новости, События • 865 Views • Комментариев нет

Дорогие друзья!

10 мая 2015 в городке Ной-Изенбург близ Франкфурта-на-Майне состоится концерт оркестра струнной музыки. Дирижер и художественный руководитель оркестра Муса Малик.

Не пропустите!

Konzert Mandolinenorchester

Dirigent, künstlerische Leitung — Mussa Malik

Sonntag, den 10. Mai 2014 um 17 Uhr
Kirche der Ev. ref. Gemeinde
Marktplatz 8,63263
Neu-Isenburg
 
Eintritt: Erwachsene — €7, Kinder — €4.

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