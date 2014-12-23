Европейский Сабантуй 2015

Дорогие друзья,

Официально информируем вас о том, что в июне 2015 года в Берлине состоится Европейский Сабантуй под лозунгом «Сабантуй – мост дружбы».

Программа праздника рассчитана на 3 дня, 19-21 июня, т.е. практически это уже будет фестиваль, поэтому уже сейчас просим вас внести это мероприятие в свои планы и присматривать оптимальные варианты, как добраться до Берлина 18-19 июня.

Предполагаемая программа

18 июня

Вечером – приветственная встреча с приехавшими гостями, знакомство делегаций, небольшой приветственный концерт.

19 июня

Мастер-классы для детей и взрослых:

- татарская кухня (проводим вместе с Данией Зиятдиновой-Хайнонен из Финляндии и Анюзой Зеттерлунд из Швеции)

- татарское декоративно-прикладное искусство (вышивка, шитье, кожаная мозаика) (вместе с Альбиной Хайруллиной-Валеевой из Болгарии и Гузель Ибрагимовой из Германии)

- татарские танцы и песни (с Лилией Валеевой из Бельгии, Розой Хабибуллиной из Москвы)

- борьба на поясах (с Хабиром Хабибуллиным, Президентом Российской федерации по борьбе на поясах и Рустамом Ишкватовым из Германии)

- Язма Мирас с Мисте Хотопп-Рике (создание иллюстраций к празднику и печать специальными валиками по старинной технологии)

- мультимедийный мастер-класс: подготовка и размещение информации о празднике и с праздника в блогах, фотодокументирование, интервьюирование

- театральный перфоманс (Ильдар Харисов из Германии/Берлина) для татар и их друзей с шуточно-музыкальным обучением азам татарского языка

Время проведения мастер-классов не будет пересекаться, чтобы дать возможность желающим поучаствовать в разных секциях.

20 июня

Сбор на лужайке с 10 часов утра. В 12 часов дня праздничное открытие.

Мы планируем сделать все как в большой деревне – тугын авылым. Каждая страна будет представлять «свой двор», поэтому просьба привезти флаги страны, из которой вы приедете, один большой обязательно, чтобы мы могли вывесить эти флаги на террасе лужайки, и маленькие флажки, которые будут у вас в руках. Вы можете приготовить музыкальные номера, гостинцы в «казан» сабантуя и не забудьте прихватить много хорошего настроения, смеха и улыбок. Конечно, у нас будут почетные гости и мастера искусств из Татарстана и Москвы. Тут уж мы все будем с вами делать одно большое общее дело. Так как это будет кульимнацей нашего праздника, все сейчас уже готовится, будут сюрпризы. Очень надеемся и просим всех вас попросить небеса послать нам хорошую погоду

Рассчитывайте на то, что день будет очень долгим и закончится ближе к полуночи.

21 июня

Мы предлагаем вам небольшую экскурсию по Берлину, в которую предполагается включить следующие места: проезд мимо Моабита в Плётцензее, к месту гибели Мусы Джалиля и его товарищей, возложение цветов (если не будет возражений, я с удовольствием расскажу о работе татарского подполья, возможно те факты, которые не всем известны). Далее предлагаю приехать в самый исторический центр Берлина, квартал Св. Николая, откуда есть пошел Берлин, и оттуда можно пешком пройтись (все расположено очень недалеко) по Унтер-ден-Линден мимо Берлинского кафедрального Собора, Музейного острова, университета им. Гумбольдта, Посольства РФ (имеющего также исключительно интересную историю) к Бранденбургским воротам, оттуда – к Рейхстагу и в Тиргартен. Часа три как минимум такая экскурсия займет.

Если кто-то планирует еще побыть в Берлине: 21 июня на протяжении вот уже многих лет в Берлине проходит фестиваль музыки Fête de la musique. Фестиваль проходит на многих площадках, каждый сможет выбрать исполнителей по душе. Мы, со своей стороны, хотим, чтобы в этом фестивале также приняли участие и наши татарские исполнители и представили жителям Берлина и гостям немецкой столицы нашу татарскую музыку.

О размещении

Здесь вы найдете ссылки на возможности недорого проживания в прилегающих к месту проведения сабантуя районах (хостели и гостиницы, кому что больше по вкусу и по карману). Добраться от них до места сабантуя можно за 15-20 минут. В зависимости от того, кто что выберет, свяжитесь со мной, я подробно опишу, как лучше и удобней всего добираться.

http://www.berlinhostel24.de/

http://www.allinhostel.de/

http://ip-hostel.com/lage/

http://www.1stfloorhostelberlin.de/

http://www.budgetplaces.com/de/berlin/liste-von-guenstigen-hostels/

http://www.ostel.eu/

http://generatorhostels.com/de/reiseziel/berlin-prenzlauer-berg/?gclid=CjwKEAiAhIejBRCKm_fTxIWyyXcSJABXY0XYNdRsMuNubvMgeVcZmieOOiGVlfRsI_7zwZ5zItghvhoCrsPw_wcB

http://www.comfort-hotel-berlin.de/index.html

http://georghof.com/reservieren/

Очень рекомендуем всем уже сейчас присматривать выгодные, удобные и приемлемые по цене варианты билетов. Мы можем также порекомендовать обратиться в туристическое бюро Эльвиры Ишкватовой, нашей соплеменницы, ее электронный адрес trav_el@gmx.de , телефон мобильный + 49 (0)177 405 25 39, в бюро в Нойштадте +49(0)6692 20 28970, в Фульде +49(0)661 48020 990. Она обещала помочь своим соотечественникм в подборе вариантов.

Венера Вагизова, Бари Дианов

Tatarlar Deutschland

Related Posts

« Татарское окно в Европу КИТАП приглашает на концерт в Праге »