Европейский Сабантуй 2015
Дорогие друзья,
Официально информируем вас о том, что в июне 2015 года в Берлине состоится Европейский Сабантуй под лозунгом «Сабантуй – мост дружбы».
Программа праздника рассчитана на 3 дня, 19-21 июня, т.е. практически это уже будет фестиваль, поэтому уже сейчас просим вас внести это мероприятие в свои планы и присматривать оптимальные варианты, как добраться до Берлина 18-19 июня.
Предполагаемая программа
18 июня
Вечером – приветственная встреча с приехавшими гостями, знакомство делегаций, небольшой приветственный концерт.
19 июня
Мастер-классы для детей и взрослых:
- татарская кухня (проводим вместе с Данией Зиятдиновой-Хайнонен из Финляндии и Анюзой Зеттерлунд из Швеции)
- татарское декоративно-прикладное искусство (вышивка, шитье, кожаная мозаика) (вместе с Альбиной Хайруллиной-Валеевой из Болгарии и Гузель Ибрагимовой из Германии)
- татарские танцы и песни (с Лилией Валеевой из Бельгии, Розой Хабибуллиной из Москвы)
- борьба на поясах (с Хабиром Хабибуллиным, Президентом Российской федерации по борьбе на поясах и Рустамом Ишкватовым из Германии)
- Язма Мирас с Мисте Хотопп-Рике (создание иллюстраций к празднику и печать специальными валиками по старинной технологии)
- мультимедийный мастер-класс: подготовка и размещение информации о празднике и с праздника в блогах, фотодокументирование, интервьюирование
- театральный перфоманс (Ильдар Харисов из Германии/Берлина) для татар и их друзей с шуточно-музыкальным обучением азам татарского языка
Время проведения мастер-классов не будет пересекаться, чтобы дать возможность желающим поучаствовать в разных секциях.
20 июня
Сбор на лужайке с 10 часов утра. В 12 часов дня праздничное открытие.
Мы планируем сделать все как в большой деревне – тугын авылым. Каждая страна будет представлять «свой двор», поэтому просьба привезти флаги страны, из которой вы приедете, один большой обязательно, чтобы мы могли вывесить эти флаги на террасе лужайки, и маленькие флажки, которые будут у вас в руках. Вы можете приготовить музыкальные номера, гостинцы в «казан» сабантуя и не забудьте прихватить много хорошего настроения, смеха и улыбок. Конечно, у нас будут почетные гости и мастера искусств из Татарстана и Москвы. Тут уж мы все будем с вами делать одно большое общее дело. Так как это будет кульимнацей нашего праздника, все сейчас уже готовится, будут сюрпризы. Очень надеемся и просим всех вас попросить небеса послать нам хорошую погоду
Рассчитывайте на то, что день будет очень долгим и закончится ближе к полуночи.
21 июня
Мы предлагаем вам небольшую экскурсию по Берлину, в которую предполагается включить следующие места: проезд мимо Моабита в Плётцензее, к месту гибели Мусы Джалиля и его товарищей, возложение цветов (если не будет возражений, я с удовольствием расскажу о работе татарского подполья, возможно те факты, которые не всем известны). Далее предлагаю приехать в самый исторический центр Берлина, квартал Св. Николая, откуда есть пошел Берлин, и оттуда можно пешком пройтись (все расположено очень недалеко) по Унтер-ден-Линден мимо Берлинского кафедрального Собора, Музейного острова, университета им. Гумбольдта, Посольства РФ (имеющего также исключительно интересную историю) к Бранденбургским воротам, оттуда – к Рейхстагу и в Тиргартен. Часа три как минимум такая экскурсия займет.
Если кто-то планирует еще побыть в Берлине: 21 июня на протяжении вот уже многих лет в Берлине проходит фестиваль музыки Fête de la musique. Фестиваль проходит на многих площадках, каждый сможет выбрать исполнителей по душе. Мы, со своей стороны, хотим, чтобы в этом фестивале также приняли участие и наши татарские исполнители и представили жителям Берлина и гостям немецкой столицы нашу татарскую музыку.
О размещении
Здесь вы найдете ссылки на возможности недорого проживания в прилегающих к месту проведения сабантуя районах (хостели и гостиницы, кому что больше по вкусу и по карману). Добраться от них до места сабантуя можно за 15-20 минут. В зависимости от того, кто что выберет, свяжитесь со мной, я подробно опишу, как лучше и удобней всего добираться.
http://www.1stfloorhostelberlin.de/
http://www.budgetplaces.com/de/berlin/liste-von-guenstigen-hostels/
http://generatorhostels.com/de/reiseziel/berlin-prenzlauer-berg/?gclid=CjwKEAiAhIejBRCKm_fTxIWyyXcSJABXY0XYNdRsMuNubvMgeVcZmieOOiGVlfRsI_7zwZ5zItghvhoCrsPw_wcB
http://www.comfort-hotel-berlin.de/index.html
http://georghof.com/reservieren/
Очень рекомендуем всем уже сейчас присматривать выгодные, удобные и приемлемые по цене варианты билетов. Мы можем также порекомендовать обратиться в туристическое бюро Эльвиры Ишкватовой, нашей соплеменницы, ее электронный адрес trav_el@gmx.de , телефон мобильный + 49 (0)177 405 25 39, в бюро в Нойштадте +49(0)6692 20 28970, в Фульде +49(0)661 48020 990. Она обещала помочь своим соотечественникм в подборе вариантов.
Венера Вагизова, Бари Дианов
Tatarlar Deutschland
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7 Responses to Европейский Сабантуй 2015
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Salam duslar. It’s great to see you organising Sabantui in Europe. My only concern is that Ramadan 2015 is most likely to start on 18june.
Дуслар, правильный вопрос. Мы тоже планировали быть в Германии в июне, будет ли Сабантуй в Германии?
Ранис
Информация вся дана выше — с 19 по 21 июня в Берлине состоится Европейский сабантуй
Yes, we know it, but it was planne with German/Berlin authzorities in June 2014 so here we must accept that we live in Europe, in Germany, and in some yuestions we have to look to the local orders. Moreover, if anybody os travelling at that time you know that there are some ındulgences in the rules of Ramadan. Guests from more than 15 countires of Europe confirmed their visit to Berlin, so you see that it will take place, the big Europe Sabantui.
Исенмесес.
Мин рэссэм. Мин 3Д ресемнерне асфальтта ясым. Берлин сабантуенда 3Д ресемнер кирек ме? Берлинда Европа сабантуенда асфальтта Казан Кремль, Бранденбург капка (хэм башка Германия тонылган юртларны) 3Д рэсем итеп ясарга була. Телесегез мин 3Д ресем буенча «Мастер класс» олыпбарам.
Сэлэм,
Значит можно просто приехать. С организаторами заранее регистрироваться не нужно? И сколько человек примерно намечается?
С уважением,
Амир
Да, Амир, можно просто приехать и регистрироваться не нужно. По самым скромным подсчетам намечается более 600 гостей из разных стран мира.