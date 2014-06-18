Сабантуй – он и в Германии Сабантуй!!!

В июне душа татарина не может не волноваться, она наполняется особым желанием, устремлением возрадоваться не только установившейся теплой приятной погоде, но и отметить завершение весенних полевых работ. Пусть земледелие уже давно не является уделом всех татар, они сегодня заняты и представлены во всех областях человеческой деятельности. Но заложенная на генетическом уровне память требует эмоционального всплеска с проявлением национальной особенности, связанной именно с этим периодом в году. Июнь и праздник Сабан туе – это неразлучные братья, которые будоражат внутренний мир татарина.

Объединение татар Германии – Межкультурный интеграционный Союз Татарлар Дойчланд – впервые за долгие годы провело свой праздник Сабан Туе на саксонской земле в городе Лейпциге. Подготовительная работа (как, видимо, и везде в это время) проходила очень интенсивно. Как же иначе, новое место, новый опыт, новые переживания. Но итог оказался просто замечательным. А по-другому быть и не могло! Праздник делали сами татары, и не на конвейерном уровне, а в удовольствие гостям и себе. Он же только раз в году, и его так ждут!

Среди гостей в этот раз было много местного населения, узнавшего о таком событии через прессу. Да и немцы на востоке, особенно старое поколение, несколько иначе относятся к представителям стран Восточной Европы – они помнят ещё добрую дружбу между народами СССР и ГДР.

Украшением праздника были артисты, приехавшие из Республики Татарстан, которая всегда держит руку на пульсе, помогая рассеянным по всему свету представителям татарского народа сохранять свою культуру и национальные корни. Несомненно, одно из главных украшений любого Сабантуя – татарские мелодии, исполненные на баяне. Без баяна, без гармоники не звучит, не звенит, не дышит сабантуй. В разные годы позывные баяна посылали такие известные исполнители как Айдар Гайнуллин, Муса Маликов, Кирам Сатиев, а многим памятен 2010 год, когда на гармошке играл замечательный певец Рустам Асаев, а на баяне его поддержал Председатель союза композиторов РТ Рашит Калимуллин. В этому году свой талант участникам Сабантуя в Германии подарил замечательный исполнитель Айдар Валиев: весь день и вечер над Сабантуем взвивались переливы тальянки с колокольчиками и баяна. Владимир Васильев, заслуженный артист РТ, стал открытием не только для многих татар как обладатель прекрасного голоса, но и для немцев, ибо у многих до сих пор еще в сознании бытуют клише о татарах как о диком народе. А тут они услышали в исполнении Владимира прекраснейшие произведения татарской классической музыки и непреходящую русскую классику «Вдоль по Питерской» и «Живет моя отрада», сорвав при этом шквал аплодисментов.

С прошлого года многие запомнили восходящую звезду татарстанской музыкальной сцены – Илюсу Хузину, которая совершенствует сейчас свое искусство в Музыкальной академии Кёльна-Аахена и которая нашла время в своем плотнейшем графике, чтобы приехать на Сабантуй и еще раз порадовать своих поклонников переливами ее удивительного голоса.

Неизменный талисман татарского Сабан Туе в Германии – Роза Хабибуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан, которая вот уже много лет поддерживает своих соплеменников в центре Европы, приезжая каждый год на праздник и даря им свои прекрасные песни.

Прекрасный ведущий, Фаннур Хасанов, специально приехал на Сабантуй из Татарстана, чтобы придать нашему празднику настоящего народного задора и огонька, а его татарской речью заслушивались приехавшие гости, для которых звучание родного языка было музыкой для души. Вместе с Венерой Вагизовой и Бари Диановым, бессменными ведущими сабантуя все эти годы, и руководителями Союза татар Германии, он добавил колоритные нотки с далекой родины.

Конечно же, без добровольных спонсоров такой праздник провести на хорошем уровне невозможно. Великодушие и активная деятельность в подготовке и проведении со стороны таких именитых компаний как Volga-Dnepr Technics и GTM Solution сделали праздник незабываемым. Особое спасибо Ильдару Ильясову, управляющему компании Volga-Dnepr, а также Тахиру Гатауллину, основателю фирмы GTM Solution, которые поддержали проведение праздника финансово и организационно. Данис Алиаскаров, сотрудник фирмы Volga-Dnepr, провел большую подготовительную работу на месте, более того, он сам был участником в состязаниях борцов и в битве мешками на бревне.

И хотя над Лейпцигом в этот день ходили облака, но музыка, смех, безудержное веселье разогнали все тучки над городом: бег в мешках, разбивание горшков, сбор картошки, перетягивание каната, поднятие гири, бег с коромыслами – дух со всех татарских деревень царил в этот день на поляне сабантуя в самом центре Европы, в Саксонии, федеральной земле Германии, являющейся партнером Республики Татарстан.

На сабантуе было также зачитано послание Президента РТ, порадовавшее всех собравшихся. Его привез заместитель министра финансов РТ Марат Шарифуллин. С приветственным словом к гостям обратился генеральный консул РФ в Лейпциге Вячеслав Логутов, который, оказывается, в студенческие годы бывал в Татарстане в составе стройотрядов на строительстве Нижнекамской ГЭС.

Уникальная презентация состоялась именно на этом сабантуе: главный тонмейстер музыкального архива Немецкой государственной библиотеки Торстен Аль разыскал в архивах записи агитбригады легиона Идель-Урал – пять песен на татарском языке, восстановил эти записи и записал на компакт-диск. Затаив дыхание, собравшиеся услышали донесшиеся через 70 лет голоса соплеменников, певших на родном языке: прозвучала песня «Ак каен», которая плавно перешла в живое исполнение Розой Хабибуллиной в Сопровождении Айдара Валиева.

Вечернее мероприятие, организованное в тихом уютном кафе длилось до самой ночи, никто не разошелся бы, если бы не местные правила – соблюдение покоя прилегающих жилых помещений не вынудило бы нас расходиться. Но нельзя не назвать хотя бы просто имен тех наших активистов, которые приехали из разных уголков Германии, чтобы приготовить этот праздник: наши девушки и джигиты весь день накануне готовили реквизиты, пекли пироги, эчпочмаки, чтобы праздник удался. Да простят нам читатели, но позвольте все же назвать имена этих людей: Рустам из Касселя, Рузиль из Баварии, Разиф из Дюссельдорфа, Ильяс и Азида из Франкфурта, Дания из Кёльна, Дина из Гисена, Гульджихан из Лейпцига, Юлия из Берлина.

Время почему-то всегда течет очень быстро, праздник вроде бы только начался, а уже пора расходиться. Но Сабан Туе вернется к нам ещё раз, в следующем году. Мы будем его ждать.

Бари Дианов, Венера Вагизова, Германия

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