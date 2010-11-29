В Польше установили Памятник татарам

25 ноября 2010 года в польском городе Гданьск состоялось торжественное открытие Памятника татарам.

Монумент, представляющий собой скульптуру татарского воина-улана на коне, сооружен в честь 600-летия исторической победы Польско-Литовского государства в Грюнвальдской битве. Победу полякам помогли одержать воины-татары. В знак признательности ратного подвига татар польское государство инициировало создание данного памятника. Установка монумента татарским воинам является также актом выражения толерантного отношения к национальным меньшинствам, заложенного первым президентом Польши Юзефом Пилсудским.

Памятник открыт в старинном парке в центре города Гданьска рядом с офисом Народного центра культуры татар Республики Польша им.Леона Крычиньского.

В торжествах, посвященных открытию памятника, участвовал президент Польши пан Бронислав Комаровски.

На открытие Памятника присутствовали власти Поморского воеводства и города Гданьска, дипломатический корпус, представители татарских общин Польши и других стран, видные деятели культуры и науки, СМИ. В рамках этого мероприятия 25 ноября Союзом татар Республики Польша проведена научно-практическая конференция, посвященная татарскому влиянию в Европе.

Татарстан на мероприятии представляла делегация, в состав которой вошли Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Ахметшин, Председатель Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар Ринат Закиров, солист Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля и Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая Владимир Васильев, журналист телерадиокомпании «Новый век» Ляйсан Садретдинова.

Гданьск, в котором татары заселились после второй мировой войны, в 90-е годы ХХ века центром национального возрождения польских татар. Здесь сосредоточились значительные интеллектуальные силы татарского нобилитета в Польше, которые обеспечили прерванное ранее поступательное развитие татарской части польского общества. В 1990 году ученый-тюрковед, доктор философских наук и поэт Салим Хазбиевич воссоздал в Гданьске Союз татар Польши, существовавший с 1926 года и ликвидированный с началом второй мировой войны.

По инициативе Союза татар Польши в 1991 году в Гданьске при поддержке руководителей Поморского воеводства был открыт Народный центр культуры татар Республики Польша, которому поморские власти выделили особняк в живописном парке в самом центре города. Центром руководит настоящий подвижник татарского народа Ежи Шахуневич.

В настоящее время НЦКТРП проводит большинство общественных мероприятий диаспоры. В 2006 году впервые в современной истории польских татар по приглашению Союза татар Польши и Поморского воеводства в Гданьске побывала официальная делегация Татарстана. Представители Исполкома Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Татарстана приняли участие в работе съезда татар Балтийского региона, а ансамбль танца «Казань» представил участникам форума танцевальное искусство их сородичей на исторической родине. В соседнем Варминско-Мазурском воеводстве демонстрировал татарское искусство соотечественникам Государственный фольклорный ансамбль Республики Татарстан под управлением А.Файзрахманова.

В 2007 году НЦКТРП имени Леона Крычиньского выступил инициатором проведения первого на польской земле Сабантуя. Он совпал с проведением регионального тура фестиваля татарской песни имени Р.Вагапова. Организационную помощь в проведении Сабантуя в г.Гданьске оказали Министерство культуры Татарстана, Всемирный конгресс татар и татарская община Германии. С этого времени проведение татарского праздника Сабантуй в Поморье стало традиционным. И с этого же времени ученые Татарстана постоянно участвуют в научных конференциях, проводимых татарскими общинами Польши.

Представители польских татар были делегатами всех четырех съездов Всемирного конгресса татар и празднования 1000-летия Казани.

В апреле 2010 года волжские и крымские татары, вместе с польским народом и своими братьями – польскими татарами, скорбили по поводу трагической гибели под Смоленском правительственной делегации Республики Польша во главе с Президентом Лехом Качиньски. Исполком Всемирного конгресса татар направил официальное соболезнование польскому народу.

Фото взято с сайта Польских ведомостей.

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