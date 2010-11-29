В Польше установили Памятник татарам
25 ноября 2010 года в польском городе Гданьск состоялось торжественное открытие Памятника татарам.
Монумент, представляющий собой скульптуру татарского воина-улана на коне, сооружен в честь 600-летия исторической победы Польско-Литовского государства в Грюнвальдской битве. Победу полякам помогли одержать воины-татары. В знак признательности ратного подвига татар польское государство инициировало создание данного памятника. Установка монумента татарским воинам является также актом выражения толерантного отношения к национальным меньшинствам, заложенного первым президентом Польши Юзефом Пилсудским.
Памятник открыт в старинном парке в центре города Гданьска рядом с офисом Народного центра культуры татар Республики Польша им.Леона Крычиньского.
В торжествах, посвященных открытию памятника, участвовал президент Польши пан Бронислав Комаровски.
На открытие Памятника присутствовали власти Поморского воеводства и города Гданьска, дипломатический корпус, представители татарских общин Польши и других стран, видные деятели культуры и науки, СМИ. В рамках этого мероприятия 25 ноября Союзом татар Республики Польша проведена научно-практическая конференция, посвященная татарскому влиянию в Европе.
Татарстан на мероприятии представляла делегация, в состав которой вошли Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Ахметшин, Председатель Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар Ринат Закиров, солист Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля и Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая Владимир Васильев, журналист телерадиокомпании «Новый век» Ляйсан Садретдинова.
Гданьск, в котором татары заселились после второй мировой войны, в 90-е годы ХХ века центром национального возрождения польских татар. Здесь сосредоточились значительные интеллектуальные силы татарского нобилитета в Польше, которые обеспечили прерванное ранее поступательное развитие татарской части польского общества. В 1990 году ученый-тюрковед, доктор философских наук и поэт Салим Хазбиевич воссоздал в Гданьске Союз татар Польши, существовавший с 1926 года и ликвидированный с началом второй мировой войны.
По инициативе Союза татар Польши в 1991 году в Гданьске при поддержке руководителей Поморского воеводства был открыт Народный центр культуры татар Республики Польша, которому поморские власти выделили особняк в живописном парке в самом центре города. Центром руководит настоящий подвижник татарского народа Ежи Шахуневич.
В настоящее время НЦКТРП проводит большинство общественных мероприятий диаспоры. В 2006 году впервые в современной истории польских татар по приглашению Союза татар Польши и Поморского воеводства в Гданьске побывала официальная делегация Татарстана. Представители Исполкома Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Татарстана приняли участие в работе съезда татар Балтийского региона, а ансамбль танца «Казань» представил участникам форума танцевальное искусство их сородичей на исторической родине. В соседнем Варминско-Мазурском воеводстве демонстрировал татарское искусство соотечественникам Государственный фольклорный ансамбль Республики Татарстан под управлением А.Файзрахманова.
В 2007 году НЦКТРП имени Леона Крычиньского выступил инициатором проведения первого на польской земле Сабантуя. Он совпал с проведением регионального тура фестиваля татарской песни имени Р.Вагапова. Организационную помощь в проведении Сабантуя в г.Гданьске оказали Министерство культуры Татарстана, Всемирный конгресс татар и татарская община Германии. С этого времени проведение татарского праздника Сабантуй в Поморье стало традиционным. И с этого же времени ученые Татарстана постоянно участвуют в научных конференциях, проводимых татарскими общинами Польши.
Представители польских татар были делегатами всех четырех съездов Всемирного конгресса татар и празднования 1000-летия Казани.
В апреле 2010 года волжские и крымские татары, вместе с польским народом и своими братьями – польскими татарами, скорбили по поводу трагической гибели под Смоленском правительственной делегации Республики Польша во главе с Президентом Лехом Качиньски. Исполком Всемирного конгресса татар направил официальное соболезнование польскому народу.
Фото взято с сайта Польских ведомостей.
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11 Responses to В Польше установили Памятник татарам
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спасибо польше за память о своей историй
спасибо польскому провительству за уважение и поддержку своего татарского народа спасибо татарам за верную и храбрую службу.
Хоть в Польше нас отблагодарили.Спасибо.
татары 15 века и современные татары — это далеко не одно и тоже!!!
полякам помолги при Грюнвальде смоленские полки русских!!!!!
ляхи опять в своем репертуаре…
Ash!!! А тебе видно завидно, что татар во всем мире любят и уважают, а вот русских никак. Татары нигде не создают проблем, честно живут и работают во всем мире — в Польше, Эстонии, Финляндии, Швеции, Чехии, Венгрии, США, в странах Южной Америки, Австралии и др.регионах, в общем не сосчитать и пользуются почетом и уважением. Побегай по интернету и узнай для общего развития.
Это честь для татар! Спасибо польскому народу! Молодцы чтят и уважают свою историю…
С большим уважением отношусь к трудолюбивому Польскому Народу.
В ВАРШАВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДЕПОРТИРОВАНННЫХ НАРОДОВ И ВЫРАЗИЛИ ПРОТЕСТ ДЕЙСТВИЯМ РФ В УКРАИНЕ И КРЫМУ.
18 мая 2014 года, в день депортации крымских татар у стен консульства российской федерации в Варшаве был проведён митинг в память народам, что были депортированы СССР. Пришедшие также выразили протест действиям российской федерации на территории Украины, в частности, в оккупированном ныне Крыму. В числе присутствовавших были представители диаспоры татар, украинцы, поляки, русские, белорусы, евреи. Пришедшие минутой молчания почтили память погибших во время депортации.
Исторические реалии, как ни крути, указывают на тот факт, что российская империя всегда вела грязную политику в отношении народов нерусских. Фундамент российской империи строился на крови и костях неугодных. Беспрерывные захватнические войны ставили своей целью колонизацию народов и тотальный над ними контроль. Прикрываясь лживой маской спасительницы-освободительницы, империя проливала кровь и грабила соседние государства и народы. Казалось бы, миф о том, что российская империя – ныне российская федерация – освободительница, через информационный контроль всех сфер жизни порабощенных народов укоренился в умах тех, кто успел забыть об её преступлениях. Но факты высечены на плитах истории.
1940 год – выборочные депортации проводятся на территории «освобождённых» областей Западной Украины, Западной Белоруссии, а также на территории Прибалтики. Масштабы депортации значительно увеличиваются в 1945.
1941 год – с территории Поволжья депортируют немцев с ликвидацией их государственности. Аналогичному «освобождению» был подвергнут калмыцкий народ.
1944 год – полная депортация мусульман Кавказа и Закавказья, сопровождавшаяся открытым грабежом обречённых людей, массовыми расстрелами неугодных и пытавшихся опротестовать наглые действия захватчиков.
1944 год – тотальная депортация крымскотатарского народа, в том числе и участников Великой Отечественной войны с присвоением народу статуса предателя и пособника фашистским войскам. Жесточайший геноцид привёл к гибели практически половины депортированных. Люди умирали прямо в пути следования в эшелонах, составленных из вагонов для скота, наглухо запертых, без пищи, воды, от холода и болезней. Эта российская бесчеловечность потрясла мир.
Рассматривая эти и множество им подобных случаев откровенного фашизма, к российскому империалистическому режиму возникает ряд вполне правомерных вопросов. А от кого же, собственно, империя так старательно пыталась освободить людей? Что получили народы, которые подверглись «освобождению»? Неужели есть в мире справедливое оправдание подобным зверствам? Кто же, всё-таки, заплатит за грехи империи перед миллионами людей?
Но власть имущие российской федерации и не намерены даже попытаться искупить вину империи. Напротив, рассматривая сегодняшнюю политику России, можно убедиться в том, что её действия только добавляют крови на её и без того окровавленные руки. Казалось бы: изменившиеся реалии общества не должны позволить империалистическому режиму продолжать открыто держать под контролем государства и народы, которые она всё это время рассматривала как свои собственные источники тех или иных ресурсов. Но она не отступает от своей грязной политики и продолжает нагло насаждать хаос как скрыто, так и явно, провоцируя, угнетая и контролируя с той же силой.
Думаю, что не стоит приводить в пример Украину, на территории который ныне развернута масштабная «освободительная операция» России. Не желая выпускать из-под своего тотального контроля Украину, Россия предпочитает объявить ей войну, назвав патриотов «бенедровцами», чем дать ей свободу и признать за народом право на самостоятельный выбор курса развития. Более того, правительство РФ ведёт открытую информационную войну, нагло искажая факты и события, скрывая истину и преследуя тех, кто доносит до масс эту истину. Небезызвестный российский телеканал «Дождь», поддерживавший стремления народа Украины и освещавший события на Майдане с точки зрения, что кардинально отличалась от точки зрения российской, не раз становился мишенью для спецслужб, продажных СМИ и шовинистов. Открытым попыткам вооружённого захвата также подвергался крымскотатарский телеканал «АТР», который не поддерживал сепаратистские настроения в Крыму в начале этого года и открыто выражал желание крымских татар остаться в составе Украины. Россия не просто не приемлет инакомыслия, она готова уничтожать и истреблять отличающуюся от своей точку зрения и каждого, кто её разделяет.
«Фашизм». Правительство России вместе с подконтрольными ему средствами массовой информации может бесконечно продолжать называть фашистами всех и каждого, кто не разделяет его бесчеловечную политику и выступает против неё словом или делом. Но нет необходимости иметь академическое образование, чтобы понять, что Кремль и есть рассадником фашизма. Но людям, что ассоциируют фашизм со свастикой, Гитлером и Германией, пожалуй, не так просто его разглядеть. Пора оставить надуманные лейблы и стереотипы и посмотреть правде в глаза. Это неофашизм, фашизм 21-го века, переродившийся и преобразившийся в новую форму.
Крымские татары были депортированы из Крыма в 1944 году. Они были обвинены в предательстве и пособничестве фашистским захватчикам. Кремль подписал указ даже несмотря на тот факт, что десятки тысяч мужчин из крымских татар находились в это самое время на фронте, отдавая свои жизни за Родину. Они носили ту же форму, что и русские солдаты, ели ту же еду, спали рядом, доверяя свою жизнь тем, с кем воевали плечом к плечу. Но адской машине Кремля, что не раз уже уничтожала невиновных, было всё равно. 18 мая крымские татары были депортированы и высланы в разные точки СССР, без права вернуться на свою историческую Родину. Крым, некогда цветущий, опустел. Чужаков, что въехали в Крым без приглашения, не интересовала судьба хозяев всего того имущества, что осталось после дьявольской расправы. Дикари селились в их домах, спали на их кроватях и ели из их посуды. Они засыпали фонтаны и родники, вырубали сады, разрушали мечети, крымскотатарские медресе (учебные заведения), сжигали литературу, уничтожали памятники культуры и переименовывали улицы, сёла и даже целые города с разрешения правительства СССР. Всё было направлено на то, чтобы стереть память о том, что этот цветущий край принадлежал крымским татарам.
Теперь, спустя столько лет, адская машина Кремля снова пытается вернуть себе былую силу. Они уже вернули себе Крым, который когда-то выскользнул из их лап и был свободным. Не останавливаясь на достигнутом, они насаждают хаос и беспорядки на территории юго-востока Украины. Они отправляют своих обученных убивать людей в Украину, вооружают местных сепаратистов на юго-востоке, готовят диверсантов и провокаторов. Путин, ведя игру в хорошего и плохого полицейского, зашёл слишком далеко. Молодая и слабая Украину еле стоит на ногах, с трудом выдерживая каждый новый удар «старшего брата», который показал своё истинное лицо. Украине как никогда нужна помощь, чтобы освободить себя из-под гнёта фашистского Кремля. Если фашизм не будет пресечён в самом начале его становления, то остановить его будет практически невозможно, мы помним это из истории. Миллионы людей не должны снова погибнуть из-за чьих-то алчности и шовинизма. История не должна повториться. Спасите Украину.
Нафиз КАШАПОВ
Хотелось бы выразить благодарность филиалу музея «Майдана» в Варшаве, при поддержке которого был организован и проведён митинг. Также хотелось бы выразить благодарность всем, кто пришёл и поддержал Украину и крымских татар в их борьбе с агрессором.
почему то никто не вспоминает о судьбе татар сибири в 16 веке почти полностью вырезанных завоевателями .
Варис, современные поляки о Сибири только в страшилках слышат. А татарские уланы были в Польше.
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Без преувеличения и без пафоса напишу: Огромное спасибо Польскому народу за такой великий шаг. В россии были попытки поставить памятник татарским воинам, однако под различными предлогами были чиновничьи отказы. (я специально написал одно слово с большой буквы, а другое с маленькой) В Сколько я за свою жизнь общался с людьми разных народов и национальностей, столько раз и убеждался, что самые нацисты — это русские. Любой человек другой национальности никогда меня не оскорблял по национальному признаку кроме русских. Хохлы и бульбаши (это не оскорбление, а так ребята сами просили себя называть), всегда предпочитали водить дружбу со мной, говоря при этом: «Главное, что ты не москаль». Еще раз огромное спасибо Полякам. При случае непременно посещу это (теперь уже священное для меня) место.