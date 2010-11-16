Открытое письмо Минтимеру Шаймиеву

В настоящее время в татарском обществе ведутся дискуссии о Болгаре.

Я направил письмо первому президенту Татарстана М.Ш. Шаймиеву. Открытое письмо было опубликовано в газете «Звезда Поволжья».

Уважаемый Минтимер Шарипович!

Вы обладаете колоссальным авторитетом в татарском мире и Ваше слово и дело воспринимается очень серьезно, влияет на умы, в том числе молодежи.

В настоящее время Вы занимаетесь очень нужным делом – возрождением золотоордынского города Болгара.

Возрождение Болгара является благим делом, однако его позиционирование как памятника Волжской Булгарии и игнорирование решающей роли Золотой Орды вызывает беспокойство и озабоченность.

Исторические памятники Болгара были построены в XIII-XIV, т.е. в первую очередь это – памятник Золотой Орды. Причем единственный сохранившийся на территории России памятник Золотой Орды. К Волжской Булгарии он имеет отношение поскольку постольку.

Лично я, как и многие татары, считаю что наши основные предки –татары Золотой Орды. Огромную, положительную роль сыграли и татаро-монголы, пришедшие с Бату-ханом. Именно они стали основателями Улуса Джучи, который стал колыбелью татарского народа. Именно в Орде в результате слияния различных тюркских и не только этносов появился татарский этнос. Возможно, кому-то не хочется отождествляться с монголо-татарскими завоевателями, с Великой степью и Ордой, но это наша основная история.

История татар сложна, как Вы отмечали, ее нельзя сводить полностью к булгарам. Выражаю надежду, что Вы и сейчас так считаете.

Более того, булгароцентризм способствует в перспективе расколу и исчезновению татарского народа, в том числе и по следующей причине. Если казанские татары имеют скорее некое территориальное (нежели прямое этническое) отношение к булгарам, то иные этнотерриториальные группы татар и вовсе не имеют никакого отношения в своем происхождении к булгарским племенам – астраханские татары, сибирские, мишари…

Особенно стыдно за «деятелей», которые называют гордое имя нашего народа «позорной кличкой», навязанной извне. Это неприемлемо.

Имеется опасение, что поколения, воспитанные на гипертрофированном внимании к булгарам, будут отказываться от этнонима «татары» и вольно или невольно разрушать единство татарского народа.

Булгары участвовали в этногенезе татар, но их роль не является основной. А основные, прямые потомки булгар – чуваши.

Вы мудрый руководитель, и неоднократно осуждали крайности. А булгароцентризм – это крайность. Надеюсь, что Ваши великие заслуги не будут омрачены булгароцентризмом.

В этой связи прошу Вас позиционировать Болгар прежде всего как памятник Золотой Орды, ибо он таковым и является.

22.10.2010 г.

М.Ш. Шаймиев ответил лично. Ответ глубокий, неравнодушный, эмоциональный. В каждом слове чувствуется колоссальный жизненный опыт, мудрость.

«История современных татар не представляет собой прямую линию одного народа, одного государства», — отметил первый Президент.

«Каждая составляющая самобытной культуры татар бесценна и требует глубокого изучения. Гуннская держава, Тюркский каганат, Великая Болгария, Золотая Орда и многие другие государственные образования есть проявление этой яркой истории. Мы должны бережно относиться ко всему богатому наследию тюрко-татар и не дробить его по эпохам или отдельным современным народам, отказываясь от общего наследия наших предков и обедняя себя».

Госсоветник подчеркнул, что «крайность исключает широкий спектр культурного богатства и ведет к расточительному отказу от нашего гуманитарного наследия. Булгароцентризм, Ордоцентризм, как и другие однобокие построения деструктивны и разрушают общую историю».

М.Ш. Шаймиев подтвердил решающую роль Золотой Орды в развитии Болгара. Так, он отметил, что «расцвет города Болгар действительно связан с эпохой Золотой Орды, где в 40-50 годы XIII в. располагалась ставка правителей Улуса Джучи и с этим временем связаны основные сохранившиеся архитектурные объекты» (в то же время отметил, что данное городское поселение было основано на рубеже IX-X веков, а в XV веке Болгар выполнял важную духовную функцию).

В ответном письме заявлено и о том, что «одной из составляющих в реализации проекта возрождения Болгар является формирование осмысленного понимания единства татарского мира, имеющего общую и богатую историю, которая сближает нас, татар, на огромных пространствах Евразии и позволяет сосуществовать с другими народами континента с ощущением собственной гордости и уважения к ним».

Таким образом, М.Ш. Шаймиев сказал свое веское слово, отметив, что хотя город был основан ранее, но решающую роль в возведении памятников сыграла Золотая Орда.

Особого внимания заслуживают слова о том, что крайности не допустимы, Шаймиев осуждает булгароцентризм и Болгар призван стать местом единения татар.

В этом смысле замечательно было бы воплотить эту идею. Пусть каждый видит в Болгаре то, что ближе ему, и пусть Болгар не присваивается булгаристами и в целом теми, кто не замечает многокомпонентности татарской истории.

По-моему мнению, «ордынцы» гораздо более ближе к позиции М.Ш.Шаймиева, так как даже апологеты «ордынского» течения признают все многообразие и сложность татарской истории. А вот среди любителей булгарского периода отвержение всего «небулгарского» весьма распространено.

По сути М.Ш. Шаймиев призвал к сближению позиций, призвал к бережному отношению к нашей общей истории, призвал к тому, чтобы каждый из нас любил нашу общую историю и при этом «не обеднял себя» — не отказывался от всего многообразия тюрко-татарской истории. По сути – это призыв к внутринациональному примирению и единению.

Сразу вспоминается Ризаэтдин Фахретдин, выдающийся богослов, восхищавшийся мусульманским наследием Болгарии и не меньше – Чингиз-ханом и ханами Золотой Орды.

Исторический баланс необходим. В этом плане считаю разумным и справедливым несколько выправить тот крен, который сложился в сторону воспевания эпохи Волжской Болгарии, имеющий место в татарском обществе.

Обнадеживают и слова М.Ш.Шаймиева, сказанные 20 октября 2010 года на презентации академической книги по истории татар, вышедшей на английском языке. «Сегодня столько трудов написано после 1917 года в условиях той идеологии. Теперь нужно исследовать в условиях деидеологизированного общества. Это важное дело. Вспомните Золотую Орду. В 1944 году в условиях Великой Отечественной войны её история попадает под запрет (Постановлением ЦК ВКП (б) казанским татарам было предписано считать своими предками булгар – прим. И.А.). Вот какое значение придавалось истории. Так нам была продиктована история для потребления, она шла не из наших уст»», — сказал он.

Возвращаясь к письму, отмечу, в конце письма М.Ш. Шаймиев написал: «Учитывая Вашу подготовленность, просил бы и дальше сотрудничать по затронутой проблеме».

Думаю, эта фраза адресована не только мне, но и всем, кому дороги историческая память, наша общая история и наше общее будущее.

Поэтому в ближайшее время мы с единомышленниками представим свои конкретные предложения Минтимеру Шариповичу, в Фонд «Возрождение» о возрождении Болгара. Например, там будут наши идеи об обустройстве Дворца хана Бату и о комплексе «Первая столица Улуса Джучи».

Искандер Ахмедов,

член Совета Всемирного Форума татарской молодежи,

член Молодежного парламента Томской области





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