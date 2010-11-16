Открытое письмо Минтимеру Шаймиеву
В настоящее время в татарском обществе ведутся дискуссии о Болгаре.
Я направил письмо первому президенту Татарстана М.Ш. Шаймиеву. Открытое письмо было опубликовано в газете «Звезда Поволжья».
Уважаемый Минтимер Шарипович!
Вы обладаете колоссальным авторитетом в татарском мире и Ваше слово и дело воспринимается очень серьезно, влияет на умы, в том числе молодежи.
В настоящее время Вы занимаетесь очень нужным делом – возрождением золотоордынского города Болгара.
Возрождение Болгара является благим делом, однако его позиционирование как памятника Волжской Булгарии и игнорирование решающей роли Золотой Орды вызывает беспокойство и озабоченность.
Исторические памятники Болгара были построены в XIII-XIV, т.е. в первую очередь это – памятник Золотой Орды. Причем единственный сохранившийся на территории России памятник Золотой Орды. К Волжской Булгарии он имеет отношение поскольку постольку.
Лично я, как и многие татары, считаю что наши основные предки –татары Золотой Орды. Огромную, положительную роль сыграли и татаро-монголы, пришедшие с Бату-ханом. Именно они стали основателями Улуса Джучи, который стал колыбелью татарского народа. Именно в Орде в результате слияния различных тюркских и не только этносов появился татарский этнос. Возможно, кому-то не хочется отождествляться с монголо-татарскими завоевателями, с Великой степью и Ордой, но это наша основная история.
История татар сложна, как Вы отмечали, ее нельзя сводить полностью к булгарам. Выражаю надежду, что Вы и сейчас так считаете.
Более того, булгароцентризм способствует в перспективе расколу и исчезновению татарского народа, в том числе и по следующей причине. Если казанские татары имеют скорее некое территориальное (нежели прямое этническое) отношение к булгарам, то иные этнотерриториальные группы татар и вовсе не имеют никакого отношения в своем происхождении к булгарским племенам – астраханские татары, сибирские, мишари…
Особенно стыдно за «деятелей», которые называют гордое имя нашего народа «позорной кличкой», навязанной извне. Это неприемлемо.
Имеется опасение, что поколения, воспитанные на гипертрофированном внимании к булгарам, будут отказываться от этнонима «татары» и вольно или невольно разрушать единство татарского народа.
Булгары участвовали в этногенезе татар, но их роль не является основной. А основные, прямые потомки булгар – чуваши.
Вы мудрый руководитель, и неоднократно осуждали крайности. А булгароцентризм – это крайность. Надеюсь, что Ваши великие заслуги не будут омрачены булгароцентризмом.
В этой связи прошу Вас позиционировать Болгар прежде всего как памятник Золотой Орды, ибо он таковым и является.
22.10.2010 г.
М.Ш. Шаймиев ответил лично. Ответ глубокий, неравнодушный, эмоциональный. В каждом слове чувствуется колоссальный жизненный опыт, мудрость.
«История современных татар не представляет собой прямую линию одного народа, одного государства», — отметил первый Президент.
«Каждая составляющая самобытной культуры татар бесценна и требует глубокого изучения. Гуннская держава, Тюркский каганат, Великая Болгария, Золотая Орда и многие другие государственные образования есть проявление этой яркой истории. Мы должны бережно относиться ко всему богатому наследию тюрко-татар и не дробить его по эпохам или отдельным современным народам, отказываясь от общего наследия наших предков и обедняя себя».
Госсоветник подчеркнул, что «крайность исключает широкий спектр культурного богатства и ведет к расточительному отказу от нашего гуманитарного наследия. Булгароцентризм, Ордоцентризм, как и другие однобокие построения деструктивны и разрушают общую историю».
М.Ш. Шаймиев подтвердил решающую роль Золотой Орды в развитии Болгара. Так, он отметил, что «расцвет города Болгар действительно связан с эпохой Золотой Орды, где в 40-50 годы XIII в. располагалась ставка правителей Улуса Джучи и с этим временем связаны основные сохранившиеся архитектурные объекты» (в то же время отметил, что данное городское поселение было основано на рубеже IX-X веков, а в XV веке Болгар выполнял важную духовную функцию).
В ответном письме заявлено и о том, что «одной из составляющих в реализации проекта возрождения Болгар является формирование осмысленного понимания единства татарского мира, имеющего общую и богатую историю, которая сближает нас, татар, на огромных пространствах Евразии и позволяет сосуществовать с другими народами континента с ощущением собственной гордости и уважения к ним».
Таким образом, М.Ш. Шаймиев сказал свое веское слово, отметив, что хотя город был основан ранее, но решающую роль в возведении памятников сыграла Золотая Орда.
Особого внимания заслуживают слова о том, что крайности не допустимы, Шаймиев осуждает булгароцентризм и Болгар призван стать местом единения татар.
В этом смысле замечательно было бы воплотить эту идею. Пусть каждый видит в Болгаре то, что ближе ему, и пусть Болгар не присваивается булгаристами и в целом теми, кто не замечает многокомпонентности татарской истории.
По-моему мнению, «ордынцы» гораздо более ближе к позиции М.Ш.Шаймиева, так как даже апологеты «ордынского» течения признают все многообразие и сложность татарской истории. А вот среди любителей булгарского периода отвержение всего «небулгарского» весьма распространено.
По сути М.Ш. Шаймиев призвал к сближению позиций, призвал к бережному отношению к нашей общей истории, призвал к тому, чтобы каждый из нас любил нашу общую историю и при этом «не обеднял себя» — не отказывался от всего многообразия тюрко-татарской истории. По сути – это призыв к внутринациональному примирению и единению.
Сразу вспоминается Ризаэтдин Фахретдин, выдающийся богослов, восхищавшийся мусульманским наследием Болгарии и не меньше – Чингиз-ханом и ханами Золотой Орды.
Исторический баланс необходим. В этом плане считаю разумным и справедливым несколько выправить тот крен, который сложился в сторону воспевания эпохи Волжской Болгарии, имеющий место в татарском обществе.
Обнадеживают и слова М.Ш.Шаймиева, сказанные 20 октября 2010 года на презентации академической книги по истории татар, вышедшей на английском языке. «Сегодня столько трудов написано после 1917 года в условиях той идеологии. Теперь нужно исследовать в условиях деидеологизированного общества. Это важное дело. Вспомните Золотую Орду. В 1944 году в условиях Великой Отечественной войны её история попадает под запрет (Постановлением ЦК ВКП (б) казанским татарам было предписано считать своими предками булгар – прим. И.А.). Вот какое значение придавалось истории. Так нам была продиктована история для потребления, она шла не из наших уст»», — сказал он.
Возвращаясь к письму, отмечу, в конце письма М.Ш. Шаймиев написал: «Учитывая Вашу подготовленность, просил бы и дальше сотрудничать по затронутой проблеме».
Думаю, эта фраза адресована не только мне, но и всем, кому дороги историческая память, наша общая история и наше общее будущее.
Поэтому в ближайшее время мы с единомышленниками представим свои конкретные предложения Минтимеру Шариповичу, в Фонд «Возрождение» о возрождении Болгара. Например, там будут наши идеи об обустройстве Дворца хана Бату и о комплексе «Первая столица Улуса Джучи».
Искандер Ахмедов,
член Совета Всемирного Форума татарской молодежи,
член Молодежного парламента Томской области
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8 Responses to Открытое письмо Минтимеру Шаймиеву
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В своей многовековой истории татарский народ систематически терпит унижения и оскорбления от политики, проводимой государством.
Да, мы не добровольно вошли в состав русского государства. Однако татары со временем смирились своим положением, проявили толерантность, исполняли свои долги и обязанности перед русским государством: платили налоги, а татарские сыновья с честью выполняли свои воинские обязанности, тем самым сохраняя и укрепляя власти дворян, помещиков и церквей.
Даже в тяжелые времена, татары поддерживали российское государство. Но, несмотря на выполнения всех гражданских обязанностей перед обществом и государством, правительство поддерживало политику экономического, культурно-национального, духовно-языкового угнетения многомиллионного татарского народа.
А что же взамен дало чужое иго татарам после ликвидации их независимости.
1. Лучшие наши земли были отобраны…
2. Всем доступными средствами начали переводить татар в христианство.
3. Преследовались мусульманские деятели, запрещались строительство мечетей, читать свою национальную литературу, сжигались книги, документы; разрушались кладбища, осквернялись могилы наших предков…
4. Создали муфтият для контроля над мусульманским духовенством и для промывания мозгов мусульман…
И это лишь начала списка на пути к уничтожению татарского народа…
Татарский народ вздохнул спокойно и глубоко в 1990 году, когда Татарстан принял Декларацию о государственном суверенитете Республики. Но как видим, это было лишь временно. Сейчас идет новый этап тотального уничтожения татарского народа. И в этот раз все началось с самого уязвимого и ценного – с языка….
Сейчас по всему Татарстану, по всем городам, селам, районам идет волна «оптимизация» татарских учреждений культуры, просвещения. Именно этот термин «используют» власти, объясняя тем самым что мы, Россия (а раз мы внутри России, значит и Татарстан, хотя и является суверенным) идем к «росту». Все люди республики по началу думали, что это на самом деле так. Но что мы добились в итоге?!
Под предлогом «оптимизации» в 2005 объединили 3 учебных заведения (Казанский государственный педагогический университет, Татарский государственный гуманитарный институт и Татарско-американский региональный институт) и на их базе создали Татарский Государственный гуманитарно-педагогический университет. А сейчас все понимают, что это было лишь еще одним этапом к «закрытию» ранее названных ВУЗов. Так как ТГГПУ с такими же «перспективными» взглядами объединили с Казанским Гуманитарным институтом…
Это конечно еще можно пережить, если предположить что в ВУЗ человек уже идет осознанно, понимая, что ему нужно от жизни. А полученное в школе знания, умения, а самое главное – свой родной язык помогут ему в будущем, и уж точно он его не забудет.
А что будет с ребенком, который с детства на родном татарском языке будет общаться только дома? Какое национальное наследие он сможет передать следующему поколению, обучаясь в русской школе? Именно такие проблемы возникают сейчас перед татарскими школами. И первыми с ними столкнулись сельские школы. Под видом экономии средств и нехваткой количества детей, их закрывают, объединяют или переводят в районы.
С этой проблемой столкнулись и городские школы. Сейчас активно ведется политика обучения предметов в 9-11 классах татарских школ на русском языке. И якобы «с нашего, татарского молчаливого согласия и по странному “желанию родителей” закрываются сегодня открытые нами десять-пятнадцать лет назад татарские национальные школы и классы? Казалось бы, что мы в годы суверенитета еще раз убедились в могущественной силе родного материнского языка в нравственно-психологическом воспитании. Из отчетов силовых структур и по реальной практике из среды татарских школ ушли в небытие правовые нарушения, преступность и наркомания. Учителя не нарадуются тому, как легко управлять, воспитывать, добиться хороших педагогических успехов в однонациональной татарской среде. Зачем далеко ходить? Любой читатель может посетить любую татарскую городскую и русско-татарскую школу. Если в первой он заметит полную творческую тишину, то во второй — такой гвалт и такой мат! Когда в СМИ говорят о преступности среди несовершеннолетних, так же редко услышишь о плохом поведении и деяниях детей из татарских школ. Вот феномен языка, результат воздействия материнского языка на детей почти одного и того же этноса. Татарское дитя, воспитанное с колыбели на национальных традициях и на творчестве Г.Тукая и М.Гафури, быть наркоманом не может. Не только в досоветский период, но даже при сталинском тоталитаризме родной язык и литература, родная культура ставились во главу угла воспитания личности.
Конечно, многие могут сказать, что можно водить детей в другую школу. Но тут возникают другие проблемы. Как далеко эта школа будет находиться, сможет ли туда добираться ученик младших классов самостоятельно, а так же простаивание на остановках в холодную погоду, при этом каждый день носить собой тяжелые учебники… И это лишь некоторые проблемы которые возникают в данном случае.
И почему родители должны возить своих детей куда то еще, если они регулярно платят налоги и выполняют все обязанности перед государством. Они вправе требовать и ходатайствовать перед соответствующими органами о том, чтобы оставить татарские школы, где ребенок хочет и любит учиться.
Учитывая все вышесказанное, мы родители детей-учащихся 29 татарской гимназии города Набережные Челны, просим правительство пересмотреть закон и не закрывать эту школу. Так как, в противном случае окажется, что мы сами же уничтожаем себя и наше будущее. Ведь крепость государства в духовной чистоте и справедливости, а не в преследовании и физическом уничтожении его коренных народов. А наш язык – есть и наша сила и крепость. А иначе и быть не может, ведь не зря, именно на татарском языке, было сказано «Без булдырабыз!»..
Минг исемем Рузалим ! Мин мишер джигете Рузалим Рахимулла -улы. Мига 60 еш була ,чуашиеде туып устем ,Мине ретелэр урысца и берсэк чуашца ,мин белэм бу теллэрне .Татарца безнег Атайи Анай сулэп мэрхумнар устерделэр ,сенэткэ бирделэр ,телилэр иде умере без мосольман балык узебезнег татар телен никачанда ынытмагоз диелэриде .Этэлэр иде тель петсэ татар петэ . Минем бер уйом бар сезгэ и етмэ келтм : Татарлар бердэн урыс этмешли «дружно как татары петерделэр » ,без ойалмибоз ланнарга урос исеме бирэбез,Без ойалмибоз уросца сулэшергэ бер уйламицак ,безне угнетать итэлэр ,без ул халокног культуросон кутэрэбез ,без уросларга дань тулибез акца ,кеше белэн ,все нормально дилэр Мэскэу келэ дер ортонгона . Мин этмэ келим сезгэ йитэр толиранничать .Татарлар йитэ сезгэ тиле раб булоп йерергэ .Никто , никуда не один наро покидат свою землю не сможет ,нас никто не ждет .Вывд воевать над законом ,создать такой закон со всеми народами небыло поладно нарушать .Вы татары не задумовались русские что голову збредет то и сделают .Шаймие что.кто он, завтра зохотят нефтенные вышки отберут или пол республики воевать крым отправят ,что Шаймиев нам конца всем концам хватит ужесмешить народ татарский .Вот вы лично бегоете чтобы народ татарский прголосовал за русского Путина ,он деньги наши -же отдаст .Надо татары ивсеми народами ,русские сами они тоже рабы своего же режима .Ребром ставить вопрос ; президенты вских мастей и ханов тоже не надо .Сделать нам парламентское государство из всех надции выброть по одному человеку . Депутаы должны избиратся по такому -же прзноку ,не имеет значение смысле народ большой или маленький по количеству я имею виду .Если мы жить будем и не изменим наши законы и конституцию мы погибне или так будем жить национальной распии. Казан задумайтесь мы вас подерживать не будем если своей головой народа не будете жить .Хватит мы татары хотим законности гарантией для всего народа федерации .Наш лозунг нам все и остальным народам такие-же права и свободу не говорите мы свабодны ,я прзываю татары не методом оружие а методом политики жоско и требовательно во всех вопросах . Мы беднота -та ище нам всем повернутся так чтобы увидить свой народ татарский . Нет дороги ,нет работы ,нет родного языка ,родной культуры. Мы как мы за начальником бегоем а надо нааборот . Бизнес кто отхватил тот и жируют он бох и царь . Если честно хочется из этой страны тоталитарной уехать и не видить ,куда ,трус . Нет, от нас убегут те не хочет свой общий дом федерации построить правовое государство общий принятым мировыми правиломи . Татар ,прснитесь ради аллаха пршу как мы сейчас живем это утопия . Я все люди,все народы уважаю ,все мы одно хатим мира ,добро .У всех народов был экономический и политический не зависимость . Мы все братья не надо национальный войн .Я надеюсь это статю напечатуют . Я.РУзалим написа от сердца . Путин ,Шаймиев ,бойтесь боха . Боритес за людей ,всем,всем,задуматся и начать трести верхушку.
Полностью согласен с Ильфатом но по национальности Я Мищар и всегда им буду а шаймиев пусть дует на родину и обзывает своих детей татарами единство наших народов пока только в религии мы вольный народ и будем называться так наши предки называли себя.
Хорошая статья, большое спасибо. Не оскудел наш народ татарский светлыми умами, шөкер Ходайга.
Но, представляется, следует все же учесть, что, как совершенно верно написал доктор исторических наук Д.М. Исхаков, «подлинная история татар — народа во всех отношениях исторического, еще не написана” .
Причиной тому, видимо, является запрет на освещение полной и подлинной истории татарского народа романовскими и советскими идеологическими руководителями да их современными последователями из Москвовского и Казанского кремлей. Так что современные официальные историки, будучи учениками советских историков, увы, так и не успели «перестроиться», и не торопятся (или по определенным причинам не могут) пересматривать догмы колониальной истории Романовых и тоталитарной идеологии большевистских руководителей.
Но хочу сказать, что в последнее время вышли отличные труды по освещению подлинной и наиболее полной истории татар. Предлагаю обратить внимание на книги и статьи независимого татарского историка и профессионального правозащитника Г.Р. Еникеева, в которых наиболее сжатом виде отражено содержание «новой, — вернее, старой, но хорошо забытой» концепции истории татарского народа: http://tartareurasia.ucoz.com/
Стоит сказать, что в работах Г.Р. Еникеева, которым по освещению подлинной истории татарского народа «проделан колоссальный труд, который под силу лишь целому научно-исследовательскому институту» (Рафкат Галими), «в научно-популярной форме излагается новая точка зрения, выработанная прогрессивными отечественными историками, на историю возникновения и развития татарского народа. Она является органичным, логически и фактологически обоснованным соединением и развитием известных «монгольской» и «тюркско-татарской» теорий о возникновении и развитии татарского народа» (Д.М. Исхаков). См.: http://tartareurasia.ucoz.com/publ/1
Уважаемый Минтимер Шарипович . В мае 2006г в связи с улучшением жилищных условий по социальной ипотеки, моей семье была выделена квартира по адресу Республика Татарстан г.Бавлы ул.Зиновьева д.3 кв28. Когда я получил эту квартиру, радости не было границ. Я благодарен руководству Республики Татарстан и лично Вам Уважаемый Рустам Нургалиевич. за Вашу заботу в обеспечении жителей нашей Республики доступным жильем. Я уже строил планы на будущее, но все оборвалось в один миг из-за этой аварии. Осенью 2006г я попал в аварию. Врачи поставили диагноз : перелом шейного отдела позвоночника с тяжелым ушибом спинного мозга. Я стал полностью парализованным. Врачи сказали не то что ходить, но даже сидеть не смогу. Но благодаря родным и друзьям я начал свое выздоровление. Лечение в больницах и ежедневные занятия физкультурой начали давать результаты. Сначала я начал сидеть, потом и потихоньку ходить. На сегодняшний день я почти все делаю сам. Не смотря на свой недуг в 2008году, я закончил Московский Университет. У меня 1-я группа инвалидности и поэтому пришлось уйти с работы. Первоначальный взнос то ест 25% от стоимости квартиры внесла организация ОАО «Татнефть», работником которой я являлся. ОАО «Татнефть», давала мне отсрочку платежа с 2007 по 2010года. В июне 2010г я начал выплачивать ОАО «Татнефть» выплаты за квартиру, которая составляет 2400р ежемесячно. В марте 2011г начались выплаты Жилищному Фонду, которые составляют от 6700р в порядке возрастания. Также есть многочисленные затраты на квартплату, расходы на газ, свет и питание 5000р. Также необходимы деньги на постоянное лечение. Моя пенсия составляет 7000р, а пенсия мамы 5500р. За это время я был во многих санаториях и больницах, а также ежедневно занимался физическими упражнениями и плаванием. Как бы интенсивно я не занимался, мне не хватило времени. Но результаты очень хорошие при такой серьезной травме. На всю эту реабилитацию и постоянное лечение нужно очень много денег.
Уважаемый Минтимер Шарипович, позвольте попросить Вас о материальной помощи, или списания части стоимости оплаты квартиры, или любой другой предложенный Вами вариант, какой Вы сочтете нужным. У меня есть мечта встать на ноги и помогать людям! Ведь то, что я узнал за все эти годы, какая нужна методика, какие упражнения необходимы. И самое главное, какая психологическая настройка необходима в процессе лечения, ведь во многих местах ее практически нет. А если человек морально и психологический настроен то он способен на все! Ведь многие остаются в колясках из за незнания. Я каждый день благодарю Аллаха за то, что на моем пути повстречались замечательные люди, и я уже хожу! Хотя только пока потихоньку. Но обязательно буду бегать! Я также разработал комплекс упражнений на воде, которые очень эффективны! Я также разработал несколько тренажеров для реабилитации, которые применяю сам и в дальнейшим надеюсь запатентовать, и предложить реабилитационным центрам! Я живу с мамой, отца у меня нет. При необходимости могу выслать все подтверждающие материалы и чертежи тренажеров.
Уважаемый Минтимер Шарипович, Вы единственная моя надежда. Эта квартира, которая остается до сих пор у меня, моя цель стимул и надежда моего дальнейшего выздоровления. Эта квартира оборудована всеми необходимыми устройствами и тренажерами, на которых я занимаюсь ежедневно. От Вашего решения зависит вся моя дальнейшая судьба. Чтобы Вы не решили заранее Вам благодарен потому, что не смотря на свою занятость, Вы нашли время прочитать мое письмо.
Крепкого здоровья Вам и всей Вашей семье.
С огромным уважением Ильясов Марат
Чтобы наконец-то понять, кто, как и для чего нас обманывает вот уже почти 400 лет, сочиняя нам «историю татар», надо уяснить вот что: «Булгарская теория происхождения татарского народа» была создана с целью объявить татар оккупантами на своей Родине — на Дону, Поволжье, Урале и Зап. Сибири. Не так уж далеки от «булгаристов» «татаристы» и «монголисты» — или как там их, повторяющих «теории», которые им написали историки-западники, идеологи крестоносцев.
То есть, и «бугаристы», и «татаристы» в данном вопросе получается, едины — обе «теории происхождения татар» были сочинены в целях «изведения татар», чтобы лишить их подлинной истории. И поныне их повторяют как попугаи «историки по татарам», ибо «…Вся Академия наук Татарстана, которая издала многотомную «Историю татар», все ее академики, доктора наук до наивности в плену целенаправленных, злонамеренных искажений происхождения и истории вообще татарского народа» (Рафкат Галими) см.: http://tartareurasia.ucoz.com/publ/1-1-0-3
А ведь достойная (подлинная) история — основа достойного настоящего и будущего татар. Вернее, объективное освещение истории татар и максимальная ее популяризация как среди татар, так и среди других народов-земляков.
Но, видимо, кому-то это «невыгодно» — особенно многим из официально признанных (назначенных) «лидеров и общественников-активистов татарского народа».
Научные сотрудники «по истории татар», да и прочие официально признанные «лидеры татарского народа» и «татарские интеллектуалы», всю жизнь «занимаясь татарскими вопросами», так и не удосужились узнать (или, вернее, сочли выгодным для себя проигнорировать), что оказывается, о подлинной истории татар сохранились множество сведений древних авторов — арабских, греческих, китайских, римских и других, персидских, например, такие:
«вначале Творец Землю татарами приукрасил, и уже потом, много позже, арабы и другие народы появились…» (Э. Челеби)
— об этом и еще о многом о подлинной истории татар, ранее сокрытое от нас, фактологически и логически обоснованно изложено в книгах независимого татарского историка Г.Р. Еникеева.
Как совершенно верно выразился доктор исторических наук Д.М. Исхаков в одной своей книге, «подлинная история татар, народа во всех отношениях исторического, еще не написана».
Надо сказать, что после этого, в 2007-2012 гг., вышли книги независимого татарского историка Г.Р. Еникеева. Этот историк-исследователь, по отзыву почтенного и высокообразованного татарского аксакала Рафката Галими, «проделал колоссальный труд, который под силу лишь целому научно-исследовательскому институту. Этот труд искренен, от всего сердца, ясный по логическим построениям, подкрепляемым историческими данными не криводушных исследователей, … разоблачив действительно Черную легенду о своем народе. Не всякому ученому это дано. Только человек с божественной искрой в душе способен на такой вселенский Подвиг. Выступить против апологетов Черной легенды, их творцов и почитателей мог только человек громадной воли, понимающий свое предначертание, безмерного интеллекта, осознавшего свое определенное Аллахом предназначение». См. сайт «ТАТАРЫ ЕВРАЗИИ (ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ)».
В Год Татарской истории (2012 г.) вышли 2-я и 3-я книги серии «Татарский след в истории России и Евразии» — «Великая Орда: друзья, враги и наследники» и «Наследие татар».
В этом году эти книги изданы дополнительным тиражом. Книги этой серии издаются на средства, собранные татарским народом, вернее, на средства татарских подвижников-каhарманов.
Автор книг — независимый татарский историк Гали Еникей (Гали Еникеев). Книга “Наследие татар” написана Г. Еникеевым в соавторстве с Ш. Китабчы.
Главы из книг этой серии, обложки и оглавления, а также отзывы мыслящих и уважаемых аксакалов татарского мира на эти книги о подлинной истории татар опубликованы на сайте «ТАТАРЫ ЕВРАЗИИ (ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ)».
Книга «НАСЛЕДИЕ ТАТАР» вышла также на английском языке, в электронном варианте: «Forgotten Heritage of Tatars» (by Galy Yenikeyev). It’s on Smashwords company website.
Да, там и на русском языке есть краткий вариант книги «НАСЛЕДИЕ ТАТАР» в электронном варианте — со всеми картами и иллюстрациями, что и в полном варианте.
Книги и сайт «Татары Евразии (подлинная история)» можно легко найти в Интернете по названиям.
Авраам Линкольн: » Вы можете обманывать
некоторых людей все время, и весь народ некоторое
время, но нельзя обманывать всех все время »
1. Русский историк Н. М. Карамзин (1766-1826г.г.) в своем труде «История государства Российского» С-Петербург, 1818 г. том 3 стр.172 пишет: «Ни один из нынешних народов татарских не именует себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей».
2. П. В. Знаменский профессор, казанский священник и миссионер в книге «Казанские татары» г. Казань, 1910 г., стр. 8: «Сами татары называют себя булгарами…».
3. Спасский Н. А (1846–1920 г.г.) историк «Очерки по Родиноведению» Казань 1912 г., стр. 59: «Казанские татары называют себя мусульманами, считая слово «татарин» — бранным, сами татары называют себя булгарами…».
4. Гумилев Л. Н.(1912-1992 г.г.) доктор исторических наук, советский и российский историк, и писатель. В газете « Известия 13.04.1988г статья «Корни нашего родства» : «…потомки этих булгар, составляющих значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «Татары», а их язык татарским. Хотя это не больше чем камуфляж».
5. В.И. Рогозин (1833-1901г.г.) историк, писатель «От Оки до Камы» исторический очерк о народах Средней Волги в журнале «Волга» том 3 С-Петербург1881г. Стр.194. : «….Татары не без гордости величают себя булгарлы.»
6. Бегунов Ю. К (1932-2014г.г.) профессор, доктор исторических наук, академик Международной Славянской академии наук, в книге «Сокровища булгарского народа» Санкт-Петербург 2007г. Стр. 3: «Наша цель – сообщить общественности о серьезном многотысячелетнем вкладе Булгарского народа в историю мировой цивилизации и культуры. К сожалению, и в России и в Татарстане находятся «ученые», которые утверждают, что Булгарского народа нет. Этим они наносят вред и Татарстану и его великому народу. Булгарский народ был, есть и будет жить …!»
7. Егоров Е. Н. Составитель и редактор. «Из этнической истории Ульяновской области»
Ульяновск 1995г. Стр.17: «Предки же современных поволжских татар в течение многих лет называли себя булгарлы».
8. «Большая энциклопедия» (под ред. Южакова) изд. С-Петербург-1900 г., том. 16, стр.461: «Волжские татары (булгарлыки) в Казанской, Симбирской, Самарской, Вятской, Уфимской губернии составляют выдающуюся массу населения … Исповедуют Ислам за который держатся очень стойко как главное объединяющее их начало».
9. П.И.Рычков.(1712-1777г.г.) географ, историк «Опыт Казанской истории древних и средних веков.» Санкт-Петербург., 1767г. Стр: 18-19. «Известный возмутитель Батырша, возмущая к бунту, в письме своём всех здешних магометан болгарским народом называл».
10. М.Г.Худяков (1894-1936 г.г.) — историк и писатель «Мусульманская культура в Среднем Поволжье». Казань, 1922. Стр. 15: «Масса современных казанских мусульман и в настоящее время не считает себя татарами, а зовет себя булгарами…».
Известный казанский поэт Мухамедъяр (1502-1552 г.г.) в своем произведении писал: «Илен масхабен белмэс татар,
Жэhэнэмнен эте син татар»( «Не знающий отчизну и своего рода татар, ты исчадие ада-татар»)
То, что наш народ не воспринимал навязанное имя — татары свидетельствуют народные пословицы и поговорки
1. « Татар атасын сатар» –Татарин отца родного продаст
2. « Татар ин кадерле кешесен сатар»–Татарин самого близкого человека предаст.
3. «Татар турэ булса чабатасын тургэ элэ»– Если татарин начальник, то и лапти повесит на видном месте
4. « Татар белэн каберен бергэ булмасын» – Пусть могила твоя не будет рядом с могилой татарина
5. «Татар атка менсэ атасын танымас» Если татарин на коне, то и отца не признает
6. « Татар ашар да качар». Татарин покушает и сбежит
7. «Татар бар жирдэ хатэр бар». Где татарин там и предательство
8. «Татар акылы тоштэн сон». Ум татарина появится после полудня. И т.д.
Разве не очевидно, что имя «татары» не могло быть самоназванием народа.
Ни один из народов России не имеет столько пословиц о своем народе позорящем его!